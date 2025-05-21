Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин
Путин: Курская область столкнулась с проблемами, характерными для приграничья
© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья, жители региона переживают далеко не лучшие времена, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
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"Вся Курская область так или иначе столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья. Все, в том числе и проживающие в самом Курске, сталкиваются с этими проблемами. Переживают, прямо сказать, далеко не лучшие времена", - сказал Путин на встрече.
Глава государства предложил участникам встречи обсудить то, с какими проблемами сталкиваются жители Курской области, выделить первоочередные и найти пути их решения.