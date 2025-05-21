https://ria.ru/20250521/putin-2018192332.html

Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин

Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025

Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин

Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья, жители региона переживают далеко не лучшие времена, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:45:00+03:00

2025-05-21T09:45:00+03:00

2025-05-21T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180220_0:35:940:564_1920x0_80_0_0_09c008df971b14e6f5c0352b78aa58e6.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья, жители региона переживают далеко не лучшие времена, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Вся Курская область так или иначе столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья. Все, в том числе и проживающие в самом Курске, сталкиваются с этими проблемами. Переживают, прямо сказать, далеко не лучшие времена", - сказал Путин на встрече.Глава государства предложил участникам встречи обсудить то, с какими проблемами сталкиваются жители Курской области, выделить первоочередные и найти пути их решения.

https://ria.ru/20250521/zona-2018196455.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, владимир путин