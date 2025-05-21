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Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 21.05.2025 (обновлено: 10:12 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018192332.html
Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин
Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин
Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья, жители региона переживают далеко не лучшие времена, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:45:00+03:00
2025-05-21T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья, жители региона переживают далеко не лучшие времена, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона."Вся Курская область так или иначе столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья. Все, в том числе и проживающие в самом Курске, сталкиваются с этими проблемами. Переживают, прямо сказать, далеко не лучшие времена", - сказал Путин на встрече.Глава государства предложил участникам встречи обсудить то, с какими проблемами сталкиваются жители Курской области, выделить первоочередные и найти пути их решения.
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курская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин
Жители Курской области переживают не лучшие времена, заявил Путин

Путин: Курская область столкнулась с проблемами, характерными для приграничья

© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья, жители региона переживают далеко не лучшие времена, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин накануне с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
«
"Вся Курская область так или иначе столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья. Все, в том числе и проживающие в самом Курске, сталкиваются с этими проблемами. Переживают, прямо сказать, далеко не лучшие времена", - сказал Путин на встрече.
Глава государства предложил участникам встречи обсудить то, с какими проблемами сталкиваются жители Курской области, выделить первоочередные и найти пути их решения.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир Путин
 
 
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