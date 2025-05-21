https://ria.ru/20250521/putin-2018191547.html

Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область

Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область

Волонтеры, приехавшие в Курскую область помогать пострадавшим после вторжения ВСУ, делают важное и благородное дело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:40:00+03:00

2025-05-21T09:40:00+03:00

2025-05-21T12:22:00+03:00

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Волонтеры, приехавшие в Курскую область помогать пострадавшим после вторжения ВСУ, делают важное и благородное дело, заявил президент России Владимир Путин. Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с представителями добровольческих организаций "Вы делаете очень важное и благородное дело. И благородное, и важное. И судя по тому, что вы здесь сейчас говорили, это, к сожалению, ещё и опасное дело", - сказал Путин на встрече. Президент поблагодарил волонтеров за их работу. "У вас жизнь, дай бог, большая будет, у каждого из вас, будете идти дальше, будете добиваться каких-то результатов в своей жизни. Но то, что вы делаете сейчас в этой непростой и для края, для области, и для страны ситуации - это, может быть, останется с вами на всю жизнь, как, может быть, то самое яркое, к чему вы имели прямое отношение – к службе и стране, и людям", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250521/volontery-2018181314.html

курская область

россия

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Путин на встрече с волонтерами в Курской области Путин на встрече с волонтерами в Курской области 2025-05-21T09:40 true PT35M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины