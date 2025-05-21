https://ria.ru/20250521/putin-2018191547.html
Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область
Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область
Волонтеры, приехавшие в Курскую область помогать пострадавшим после вторжения ВСУ, делают важное и благородное дело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:40:00+03:00
2025-05-21T09:40:00+03:00
2025-05-21T12:22:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Волонтеры, приехавшие в Курскую область помогать пострадавшим после вторжения ВСУ, делают важное и благородное дело, заявил президент России Владимир Путин. Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин встретился с представителями добровольческих организаций "Вы делаете очень важное и благородное дело. И благородное, и важное. И судя по тому, что вы здесь сейчас говорили, это, к сожалению, ещё и опасное дело", - сказал Путин на встрече. Президент поблагодарил волонтеров за их работу. "У вас жизнь, дай бог, большая будет, у каждого из вас, будете идти дальше, будете добиваться каких-то результатов в своей жизни. Но то, что вы делаете сейчас в этой непростой и для края, для области, и для страны ситуации - это, может быть, останется с вами на всю жизнь, как, может быть, то самое яркое, к чему вы имели прямое отношение – к службе и стране, и людям", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250521/volontery-2018181314.html
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Путин на встрече с волонтерами в Курской области
Путин на встрече с волонтерами в Курской области
2025-05-21T09:40
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PT35M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Путин поблагодарил волонтеров, приехавших в Курскую область
Путин: волонтеры, приехавшие в Курскую область, делают важное и благородное дело
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Волонтеры, приехавшие в Курскую область помогать пострадавшим после вторжения ВСУ, делают важное и благородное дело, заявил президент России Владимир Путин.
Накануне в ходе поездки в Курскую область Путин
встретился с представителями добровольческих организаций
«
"Вы делаете очень важное и благородное дело. И благородное, и важное. И судя по тому, что вы здесь сейчас говорили, это, к сожалению, ещё и опасное дело", - сказал Путин на встрече.
Президент поблагодарил волонтеров за их работу.
"У вас жизнь, дай бог, большая будет, у каждого из вас, будете идти дальше, будете добиваться каких-то результатов в своей жизни. Но то, что вы делаете сейчас в этой непростой и для края, для области, и для страны ситуации - это, может быть, останется с вами на всю жизнь, как, может быть, то самое яркое, к чему вы имели прямое отношение – к службе и стране, и людям", - сказал Путин.