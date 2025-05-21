https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html

Путин передал привет матери волонтера, помогающего жителям Курской области

Путин передал привет матери волонтера, помогающего жителям Курской области - РИА Новости, 21.05.2025

Путин передал привет матери волонтера, помогающего жителям Курской области

Президент РФ Владимир Путин передал привет матери молодого волонтера Народного фронта Ивана Гамова, помогающего жителям Курской области, отметив особую роль... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:16:00+03:00

2025-05-21T09:16:00+03:00

2025-05-21T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет матери молодого волонтера Народного фронта Ивана Гамова, помогающего жителям Курской области, отметив особую роль матерей в российских семьях. Глава государства накануне в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Один из участников встречи волонтер "Молодежки" Народного фронта в Курской области Иван Гамов рассказал Путину, что участвовал в помощи жителям 14 апреля, когда от атаки беспилотников пострадали многоквартирные дома в Курске. Встречу с представителями добровольческих организаций в Курской области президент начал с вопроса, чем им помочь, и со слов благодарности за их работу по оказанию помощи жителям региона."Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать", - сказал Путин.Он также поинтересовался, из каких регионов приехали в Курскую область для помощи ее жителям добровольцы."Нам поступила на оперативный штаб заявка, что там нужна наша помощь. Мы сразу выехали, развернули штаб, определили фронт задач и начали помогать людям. Задачи были абсолютно разные. Закрывали тепловой контур, помогали вынести уцелевшее имущество, помогали людям, у которых квартиры стали непригодны для жизни", - рассказал волонтер. Он отметил, что самое ценное в его работе - это благодарность людей. Путин поинтересовался, где учится волонтер. Он ответил, что учится на первом курсе в Юго-Западном государственном университете на геодезиста. "Значит волонтерская деятельность просто по зову сердца, что называется", - подчеркнул Путин. Также глава государства поинтересовался у собеседника, какая у него семья. Волонтер ответил, что живет с мамой - Евгенией. "Привет большой передайте. Я серьезно, без иронии. Семья от мамы идет. Воспитание каждого из нас, и ваше в том числе", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240927/volontery-1974983094.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014473930.html

https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, россия, курск, владимир путин, вооруженные силы украины