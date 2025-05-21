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Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 21.05.2025 (обновлено: 18:13 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html
Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин посетил Курскую область
Президент Владимир Путин впервые с момента полного освобождения посетил Курскую область, где встретился с руководством региона и волонтерами, а также побывал на РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:14:00+03:00
2025-05-21T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
курская область
киев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые с момента полного освобождения посетил Курскую область, где встретился с руководством региона и волонтерами, а также побывал на строящейся АЭС в Курчатове. Он осудил преступные действия Украины и дал поручения по восстановлению пострадавшей инфраструктуры территории.Основные моменты рабочей поездки — в материале РИА Новости.О преступлениях Киева&quot;Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть&quot;.О восстановлении Курской областиПрезидент на встрече с врио губернатора Александром Хинштейном:&quot;Мы договорились когда-то о том, что они будут выплачиваться до освобождения приграничья Курской области от противника. Уже там никого нет в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги люди продолжат получать до тех пор, пока они не смогут вернуться&quot;.&quot;Нужно обеспечить безопасность, а это прежде всего связано с разминированием территорий. И конечно, прежде всего это территории населенных пунктов — и городов, и поселков&quot;.Путин подчеркнул, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать руководство региона, так как с места виднее.О героизме россиян&quot;Вы там молодцы: никто не дрогнул — все работали&quot;.&quot;Мы знаем, как вели себя священнослужители в час испытаний в Курской области, низкий вам поклон за это&quot;.&quot;Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас — одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей&quot;.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
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россия
курская область
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РИА Новости
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Путин на встрече с волонтерами в Курской области
Путин на встрече с волонтерами в Курской области
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"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области
Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты"
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Встреча Путина с врио губернатора Курской области
Встреча Путина с врио губернатора Курской области
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Путин на АЭС в Курской области
Путин на АЭС в Курской области
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Встреча Путина с главами муниципалитетов Курской области
Встреча Путина с главами муниципалитетов Курской области
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Киев

Путин посетил Курскую область

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые с момента полного освобождения посетил Курскую область, где встретился с руководством региона и волонтерами, а также побывал на строящейся АЭС в Курчатове. Он осудил преступные действия Украины и дал поручения по восстановлению пострадавшей инфраструктуры территории.
Основные моменты рабочей поездки — в материале РИА Новости.

О преступлениях Киева

  • Путин заявил, что ВСУ уничтожают памятники времен Второй мировой войны в приграничье.
  • Это дает все основания говорить, что украинские боевики придерживаются идеологии неонацизма:
«

"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • На Украине и Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память.
  • ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб.
  • Украинские боевики все еще пытаются двигаться в направлении границы.
  • Ситуация в приграничных районах остается сложной даже после освобождения территорий.

О восстановлении Курской области

Президент на встрече с врио губернатора Александром Хинштейном:
  • поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей ежемесячно для курян, пока они не вернутся в свои дома:
«

"Мы договорились когда-то о том, что они будут выплачиваться до освобождения приграничья Курской области от противника. Уже там никого нет в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги люди продолжат получать до тех пор, пока они не смогут вернуться".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • поддержал идею выделять деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств;
  • одобрил предложение о выплатах на ремонт жилья, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему при обстрелах, — вопрос решен;
  • пообещал обсудить вопрос расширения льготной ипотеки, чтобы ее смогли получить больше жителей региона;
  • заявил, что изучит возможность создания особой экономической зоны на всей территории области;
  • поставил задачу представить к наградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе;
  • призвал увеличить группировку разминирования, чтобы завершить его как можно скорее:
«

"Нужно обеспечить безопасность, а это прежде всего связано с разминированием территорий. И конечно, прежде всего это территории населенных пунктов — и городов, и поселков".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • попросил не забывать о поддержке семей волонтеров, которые погибли, оказывая помощь жителям приграничных районов;
  • поручил создать программу и представить предложения по восстановлению храмов, пострадавших при вторжении ВСУ;
  • пообещал разобраться с проблемами погашения ипотеки для жителей курского приграничья.
Путин подчеркнул, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать руководство региона, так как с места виднее.

О героизме россиян

  • Президент высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ:
«

"Вы там молодцы: никто не дрогнул — все работали".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин поблагодарил местные власти, которые не ждали указаний, а работали, не разбежались — были рядом с людьми и выполняли свой долг.
  • Волонтеры в Курской области делают важное и благородное дело.
  • Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения:
«

"Мы знаем, как вели себя священнослужители в час испытаний в Курской области, низкий вам поклон за это".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • РПЦ во время Великой Отечественной войны встала на защиту страны, так происходит и сейчас.
  • Путин сообщил, что знает о потерях среди священников на СВО.
  • Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан:
«

"Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас — одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Россияне не только всему миру, но и сами себе прежде всего показали, что они — единый народ.

Освобождение региона

Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьКиев
 
 
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