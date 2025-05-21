https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html

Путин посетил Курскую область

Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Путин посетил Курскую область

Президент Владимир Путин впервые с момента полного освобождения посетил Курскую область, где встретился с руководством региона и волонтерами, а также побывал на РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:14:00+03:00

2025-05-21T09:14:00+03:00

2025-05-21T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

киев

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин впервые с момента полного освобождения посетил Курскую область, где встретился с руководством региона и волонтерами, а также побывал на строящейся АЭС в Курчатове. Он осудил преступные действия Украины и дал поручения по восстановлению пострадавшей инфраструктуры территории.Основные моменты рабочей поездки — в материале РИА Новости.О преступлениях Киева"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть".О восстановлении Курской областиПрезидент на встрече с врио губернатора Александром Хинштейном:"Мы договорились когда-то о том, что они будут выплачиваться до освобождения приграничья Курской области от противника. Уже там никого нет в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги люди продолжат получать до тех пор, пока они не смогут вернуться"."Нужно обеспечить безопасность, а это прежде всего связано с разминированием территорий. И конечно, прежде всего это территории населенных пунктов — и городов, и поселков".Путин подчеркнул, что приехал в Курскую область, потому что хотел лично увидеть и послушать руководство региона, так как с места виднее.О героизме россиян"Вы там молодцы: никто не дрогнул — все работали"."Мы знаем, как вели себя священнослужители в час испытаний в Курской области, низкий вам поклон за это"."Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас — одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей".Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html

россия

курская область

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Путин на встрече с волонтерами в Курской области Путин на встрече с волонтерами в Курской области 2025-05-21T09:14 true PT35M20S

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Никита Брыкин

владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, киев