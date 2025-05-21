Путин посетил Курскую область
О преступлениях Киева
- Путин заявил, что ВСУ уничтожают памятники времен Второй мировой войны в приграничье.
- Это дает все основания говорить, что украинские боевики придерживаются идеологии неонацизма:
"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть".
- На Украине и Западе сносят памятники, связанные с Россией, чтобы стереть историческую память.
- ВСУ превратили храмы в Курской области в крепости, при освобождении зданиям был нанесен серьезный ущерб.
- Украинские боевики все еще пытаются двигаться в направлении границы.
- Ситуация в приграничных районах остается сложной даже после освобождения территорий.
О восстановлении Курской области
- поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей ежемесячно для курян, пока они не вернутся в свои дома:
"Мы договорились когда-то о том, что они будут выплачиваться до освобождения приграничья Курской области от противника. Уже там никого нет в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги люди продолжат получать до тех пор, пока они не смогут вернуться".
- поддержал идею выделять деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств;
- одобрил предложение о выплатах на ремонт жилья, пришедшего в негодность из-за невозможности добраться к нему при обстрелах, — вопрос решен;
- пообещал обсудить вопрос расширения льготной ипотеки, чтобы ее смогли получить больше жителей региона;
- заявил, что изучит возможность создания особой экономической зоны на всей территории области;
- поставил задачу представить к наградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в регионе;
- призвал увеличить группировку разминирования, чтобы завершить его как можно скорее:
"Нужно обеспечить безопасность, а это прежде всего связано с разминированием территорий. И конечно, прежде всего это территории населенных пунктов — и городов, и поселков".
- попросил не забывать о поддержке семей волонтеров, которые погибли, оказывая помощь жителям приграничных районов;
- поручил создать программу и представить предложения по восстановлению храмов, пострадавших при вторжении ВСУ;
- пообещал разобраться с проблемами погашения ипотеки для жителей курского приграничья.
О героизме россиян
- Президент высоко оценил действия защитников Курчатова во время вторжения ВСУ:
"Вы там молодцы: никто не дрогнул — все работали".
- Путин поблагодарил местные власти, которые не ждали указаний, а работали, не разбежались — были рядом с людьми и выполняли свой долг.
- Волонтеры в Курской области делают важное и благородное дело.
- Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения:
"Мы знаем, как вели себя священнослужители в час испытаний в Курской области, низкий вам поклон за это".
- РПЦ во время Великой Отечественной войны встала на защиту страны, так происходит и сейчас.
- Путин сообщил, что знает о потерях среди священников на СВО.
- Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан:
"Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас — одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей".
- Россияне не только всему миру, но и сами себе прежде всего показали, что они — единый народ.