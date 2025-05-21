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Путин назвал главный залог успеха в бою - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 21.05.2025 (обновлено: 09:34 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018179505.html
Путин назвал главный залог успеха в бою
Путин назвал главный залог успеха в бою - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал главный залог успеха в бою
При ведении боевых действий не обойтись без техники и боеприпасов, но первостепенное значение имеет мотивация и готовность человека на действия, которых от него РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:11:00+03:00
2025-05-21T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При ведении боевых действий не обойтись без техники и боеприпасов, но первостепенное значение имеет мотивация и готовность человека на действия, которых от него ждет Родина, убежден президент России Владимир Путин.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни. Президент в ответ подчеркнул, что помощь священнослужителей востребована всегда - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний."Потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль и значение духовных наставников трудно переоценить", - заявил Путин.
https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин назвал главный залог успеха в бою

Путин назвал внутреннюю мотивацию человека главным залогом успеха в бою

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При ведении боевых действий не обойтись без техники и боеприпасов, но первостепенное значение имеет мотивация и готовность человека на действия, которых от него ждет Родина, убежден президент России Владимир Путин.
Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни. Президент в ответ подчеркнул, что помощь священнослужителей востребована всегда - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний.
"Потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль и значение духовных наставников трудно переоценить", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин передал привет матери волонтера, помогающего жителям Курской области
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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