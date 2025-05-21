Путин назвал главный залог успеха в бою
Путин назвал внутреннюю мотивацию человека главным залогом успеха в бою
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При ведении боевых действий не обойтись без техники и боеприпасов, но первостепенное значение имеет мотивация и готовность человека на действия, которых от него ждет Родина, убежден президент России Владимир Путин.
Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни. Президент в ответ подчеркнул, что помощь священнослужителей востребована всегда - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний.
"Потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль и значение духовных наставников трудно переоценить", - заявил Путин.