https://ria.ru/20250521/putin-2018179505.html

Путин назвал главный залог успеха в бою

Путин назвал главный залог успеха в бою - РИА Новости, 21.05.2025

Путин назвал главный залог успеха в бою

При ведении боевых действий не обойтись без техники и боеприпасов, но первостепенное значение имеет мотивация и готовность человека на действия, которых от него РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:11:00+03:00

2025-05-21T09:11:00+03:00

2025-05-21T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. При ведении боевых действий не обойтись без техники и боеприпасов, но первостепенное значение имеет мотивация и готовность человека на действия, которых от него ждет Родина, убежден президент России Владимир Путин.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из участников этой встречи - настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова Евгений Карачевцев - рассказал о своей работе и отметил, что поддержка священников будет необходима и в мирной жизни. Президент в ответ подчеркнул, что помощь священнослужителей востребована всегда - и в мирное время, и в час тяжелых испытаний."Потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль и значение духовных наставников трудно переоценить", - заявил Путин.

https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия