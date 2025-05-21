https://ria.ru/20250521/putin-2018178346.html
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:05:00+03:00
2025-05-21T09:05:00+03:00
2025-05-21T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них, в частности, рассказал, что противник был недавно замечен в районе населённого пункта Шостка, что в Сумской области."Пытаются двигаться в сторону нашей границы", - сказал на это Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин
Путин: противник продолжает пытаться двигаться в сторону российской границы