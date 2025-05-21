https://ria.ru/20250521/putin-2018178346.html

ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин

ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025

ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:05:00+03:00

2025-05-21T09:05:00+03:00

2025-05-21T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них, в частности, рассказал, что противник был недавно замечен в районе населённого пункта Шостка, что в Сумской области."Пытаются двигаться в сторону нашей границы", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина