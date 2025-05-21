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ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 21.05.2025 (обновлено: 09:11 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018178346.html
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:05:00+03:00
2025-05-21T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы.Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них, в частности, рассказал, что противник был недавно замечен в районе населённого пункта Шостка, что в Сумской области."Пытаются двигаться в сторону нашей границы", - сказал на это Путин.
https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы, заявил Путин

Путин: противник продолжает пытаться двигаться в сторону российской границы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник не оставляет попыток двигаться в сторону российской границы.
Глава государства 20 мая посетил Курск и встретился с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них, в частности, рассказал, что противник был недавно замечен в районе населённого пункта Шостка, что в Сумской области.
"Пытаются двигаться в сторону нашей границы", - сказал на это Путин.
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