https://ria.ru/20250521/putin-2018176987.html

Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 - РИА Новости, 21.05.2025

Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:58:00+03:00

2025-05-21T08:58:00+03:00

2025-05-21T13:21:00+03:00

курская аэс-2

владимир путин

общество

курская область

курчатов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018189856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3bb1ce704a9c53eaaf028c9c08b6ad2.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове, сообщается на сайте Кремля."В городе Курчатов Владимир Путин провёл совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2", - говорится в сообщении.Директор Курской АЭС Александр Увакин подробно рассказал Путину о действующих энергоблоках АЭС, в том числе о планах продления сроков их эксплуатации, и о ходе строительства новой станции замещения - Курской АЭС-2.

курская область

курчатов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на стройке АЭС в Курской области Путин на стройке АЭС в Курской области 2025-05-21T08:58 true PT0M19S

Путин на Курской АЭС-2 Путин на Курской АЭС-2 2025-05-21T08:58 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская аэс-2, владимир путин, общество, курская область, курчатов, россия, видео