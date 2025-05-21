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Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 - РИА Новости, 21.05.2025
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08:58 21.05.2025 (обновлено: 13:21 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018176987.html
Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2
Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 - РИА Новости, 21.05.2025
Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2
Президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:58:00+03:00
2025-05-21T13:21:00+03:00
курская аэс-2
владимир путин
общество
курская область
курчатов
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове, сообщается на сайте Кремля."В городе Курчатов Владимир Путин провёл совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2", - говорится в сообщении.Директор Курской АЭС Александр Увакин подробно рассказал Путину о действующих энергоблоках АЭС, в том числе о планах продления сроков их эксплуатации, и о ходе строительства новой станции замещения - Курской АЭС-2.
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Путин на стройке АЭС в Курской области
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курская аэс-2, владимир путин, общество, курская область, курчатов, россия, видео
Курская АЭС-2, Владимир Путин, Общество, Курская область, Курчатов, Россия
Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.
2025-05-21T08:58
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Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.
"В городе Курчатов Владимир Путин провёл совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2", - говорится в сообщении.
Директор Курской АЭС Александр Увакин подробно рассказал Путину о действующих энергоблоках АЭС, в том числе о планах продления сроков их эксплуатации, и о ходе строительства новой станции замещения - Курской АЭС-2.
 
Курская АЭС-2Владимир ПутинОбществоКурская областьКурчатовРоссия
 
 
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