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Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 21.05.2025 (обновлено: 16:29 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/putin-2018175293.html
Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин посетил Курскую область
Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:47:00+03:00
2025-05-21T16:29:00+03:00
курская область
владимир путин
общество
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона.Это первая поездка главы государства в регион с момента полного освобождения.Основные заявления главы государства:Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть.Во встрече с президентом принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250428/putin-2013871485.html
https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html
курская область
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Путин на встрече с волонтерами в Курской области
Путин на встрече с волонтерами в Курской области
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"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области
Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты"
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курская область, владимир путин, общество, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Курская область, Владимир Путин, Общество, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов
Путин посетил Курскую область

Путин посетил Курскую область 20 мая

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона.
Это первая поездка главы государства в регион с момента полного освобождения.
Основные заявления главы государства:
  • ВСУ уничтожают памятники Второй мировой, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма:
«
Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • противник все еще пытается двигаться в сторону границы России.
Во встрече с президентом принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин отметил мужество жителей Курской области
28 апреля, 16:28

Освобождение региона

Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинОбществоРоссияВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
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