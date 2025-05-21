https://ria.ru/20250521/putin-2018175293.html
Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Путин посетил Курскую область
Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:47:00+03:00
2025-05-21T08:47:00+03:00
2025-05-21T16:29:00+03:00
курская область
владимир путин
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона.Это первая поездка главы государства в регион с момента полного освобождения.Основные заявления главы государства:Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть.Во встрече с президентом принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250428/putin-2013871485.html
https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин на встрече с волонтерами в Курской области
Путин на встрече с волонтерами в Курской области
2025-05-21T08:47
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"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области
Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты"
2025-05-21T08:47
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курская область, владимир путин, общество, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Курская область, Владимир Путин, Общество, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов
Путин посетил Курскую область
Путин посетил Курскую область 20 мая