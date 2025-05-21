https://ria.ru/20250521/putin-2018175293.html

Путин посетил Курскую область

Путин посетил Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Путин посетил Курскую область

Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:47:00+03:00

2025-05-21T08:47:00+03:00

2025-05-21T16:29:00+03:00

курская область

владимир путин

общество

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Курскую область, где встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям региона.Это первая поездка главы государства в регион с момента полного освобождения.Основные заявления главы государства:Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть.Во встрече с президентом принимали участие представители Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250428/putin-2013871485.html

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курская область

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Путин на встрече с волонтерами в Курской области Путин на встрече с волонтерами в Курской области 2025-05-21T08:47 true PT0M22S

"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты" 2025-05-21T08:47 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

курская область, владимир путин, общество, россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов