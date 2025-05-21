https://ria.ru/20250521/psb-2018332337.html

ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 21.05.2025

ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Иванове Центр уличного баскетбола (ЦУБ), сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:42:00+03:00

2025-05-21T18:42:00+03:00

2025-05-21T19:04:00+03:00

псб (банк псб)

баскетбол

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ПСБ открыл в Иванове Центр уличного баскетбола (ЦУБ), сообщает пресс-служба финансовой организации. Это спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". Он стал четвертым в Центральном федеральном округе и двадцать четвертым ЦУБом в России. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ, руководитель проекта "ПСБ – Детям" Рубен Бегунц, региональный директор ПСБ в Иванове Екатерина Соколова, глава Иванова Александр Шаботинский, заместитель председателя правительства Ивановской области, руководитель комплекса строительства Ивановской области Сергей Чесноков, член правительства Ивановской области — директор департамента спорта Ивановской области Татьяна Сидоренкова, президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. Центр уличного баскетбола расположен в Иванове на набережной реки Уводь, рядом с Дворцом водных видов спорта. Новый спортивный объект полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, и сможет принимать как региональные, так и международные соревнования. На площади 2,7 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены экологичным износостойким профессиональным покрытием. Для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Также здесь есть выделенная зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих. В день открытия на новой площадке прошли соревнования по баскетболу 3х3 в рамках спартакиады Ивановской области среди вузов. Кроме того, серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года по баскетболу 3x3 Анастасия Логунова и участник Чемпионатов Европы по баскетболу, амбассадор проекта РФБ "тихий!баскетбол" Федор Лихолитов провели мастер-класс, на котором показали приемы и техники владения мячом и поделились секретами профессионального мастерства. "Открытие Центра уличного баскетбола в Иванове — это еще один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры на территории нашей страны. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок, подросток и взрослый сможет заниматься спортом, вести активный образ жизни и добиваться высоких результатов. Уверен, что этот современный объект станет местом притяжения для жителей города, поможет раскрыть новые таланты и приобщить к баскетболу еще больше молодежи", — приводит пресс-служба слова Бегунца. Воскресенский выразил надежду, что на данной территории можно будет проводить как чемпионаты России, так и международные соревнования, так как она к этому готова, его слова приводятся на официальном сайте правительства Ивановской области. "РФБ вместе с ПСБ продолжает развивать важную социальную инициативу по развитию спорта в регионах страны и его популяризации. Баскетбол — один из самых доступных видов спорта. Стартовой точкой для будущих достижений становится уличная баскетбольная площадка, и мы рады, что в еще одном городе появилось современное пространство, где у детей и молодежи зарождается любовь к спорту. В Иванове любят баскетбол: здесь играет женский баскетбольный клуб "Энергия", а также сегодня тренируются юные баскетболистки — возможно, будущие звезды и игроки национальной сборной. Желаю, чтобы с открытием центра баскетбол в регионе развивался еще динамичнее!" – прокомментировал Кириленко, его слова приводятся на официальном сайте РФБ. В рамках визита в Ивановскую область Макеев и Воскресенский провели рабочую встречу и обсудили вопросы инвестиционного развития региона, поддержки значимых для региона направлений, участия банка в приоритетных национальных проектах, а также дальнейшего развития спортивной инфраструктуры Иванова, реализации социальной программы адаптации, поддержки и обучения военнослужащих "Новое звание – предприниматель" и другие. "ПСБ активно участвует в комплексном развитии регионов, инвестируя в том числе и в социально-значимые проекты. Это и участие в создании культурно-образовательных кластеров, и в строительстве промышленной инфраструктуры, и в возведении спортивных объектов. Одним из ярких примеров нашего партнерства с Ивановской областью стал открытый сегодня Центр уличного баскетбола, и мы продолжим взаимодействие с регионом для его дальнейшего развития", – заключил Макеев.

https://ria.ru/20250521/psb-2018203218.html

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