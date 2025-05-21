Рейтинг@Mail.ru
ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 21.05.2025 (обновлено: 19:04 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/psb-2018332337.html
ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 21.05.2025
ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл в Иванове Центр уличного баскетбола (ЦУБ), сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:42:00+03:00
2025-05-21T19:04:00+03:00
псб (банк псб)
баскетбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018332008_0:89:1170:747_1920x0_80_0_0_b788b6843de7df207fb7477849c5be46.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ПСБ открыл в Иванове Центр уличного баскетбола (ЦУБ), сообщает пресс-служба финансовой организации. Это спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". Он стал четвертым в Центральном федеральном округе и двадцать четвертым ЦУБом в России. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ, руководитель проекта "ПСБ – Детям" Рубен Бегунц, региональный директор ПСБ в Иванове Екатерина Соколова, глава Иванова Александр Шаботинский, заместитель председателя правительства Ивановской области, руководитель комплекса строительства Ивановской области Сергей Чесноков, член правительства Ивановской области — директор департамента спорта Ивановской области Татьяна Сидоренкова, президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. Центр уличного баскетбола расположен в Иванове на набережной реки Уводь, рядом с Дворцом водных видов спорта. Новый спортивный объект полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, и сможет принимать как региональные, так и международные соревнования. На площади 2,7 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены экологичным износостойким профессиональным покрытием. Для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Также здесь есть выделенная зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих. В день открытия на новой площадке прошли соревнования по баскетболу 3х3 в рамках спартакиады Ивановской области среди вузов. Кроме того, серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года по баскетболу 3x3 Анастасия Логунова и участник Чемпионатов Европы по баскетболу, амбассадор проекта РФБ "тихий!баскетбол" Федор Лихолитов провели мастер-класс, на котором показали приемы и техники владения мячом и поделились секретами профессионального мастерства. "Открытие Центра уличного баскетбола в Иванове — это еще один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры на территории нашей страны. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок, подросток и взрослый сможет заниматься спортом, вести активный образ жизни и добиваться высоких результатов. Уверен, что этот современный объект станет местом притяжения для жителей города, поможет раскрыть новые таланты и приобщить к баскетболу еще больше молодежи", — приводит пресс-служба слова Бегунца. Воскресенский выразил надежду, что на данной территории можно будет проводить как чемпионаты России, так и международные соревнования, так как она к этому готова, его слова приводятся на официальном сайте правительства Ивановской области. "РФБ вместе с ПСБ продолжает развивать важную социальную инициативу по развитию спорта в регионах страны и его популяризации. Баскетбол — один из самых доступных видов спорта. Стартовой точкой для будущих достижений становится уличная баскетбольная площадка, и мы рады, что в еще одном городе появилось современное пространство, где у детей и молодежи зарождается любовь к спорту. В Иванове любят баскетбол: здесь играет женский баскетбольный клуб "Энергия", а также сегодня тренируются юные баскетболистки — возможно, будущие звезды и игроки национальной сборной. Желаю, чтобы с открытием центра баскетбол в регионе развивался еще динамичнее!" – прокомментировал Кириленко, его слова приводятся на официальном сайте РФБ. В рамках визита в Ивановскую область Макеев и Воскресенский провели рабочую встречу и обсудили вопросы инвестиционного развития региона, поддержки значимых для региона направлений, участия банка в приоритетных национальных проектах, а также дальнейшего развития спортивной инфраструктуры Иванова, реализации социальной программы адаптации, поддержки и обучения военнослужащих "Новое звание – предприниматель" и другие. "ПСБ активно участвует в комплексном развитии регионов, инвестируя в том числе и в социально-значимые проекты. Это и участие в создании культурно-образовательных кластеров, и в строительстве промышленной инфраструктуры, и в возведении спортивных объектов. Одним из ярких примеров нашего партнерства с Ивановской областью стал открытый сегодня Центр уличного баскетбола, и мы продолжим взаимодействие с регионом для его дальнейшего развития", – заключил Макеев.
https://ria.ru/20250521/psb-2018203218.html
https://ria.ru/20250520/psb-2018002639.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018332008_66:0:1106:780_1920x0_80_0_0_9acbe85564e94ea4b25edae7cec66b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), баскетбол
ПСБ (Банк ПСБ), баскетбол
ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Иванове современный Центр уличного баскетбола в рамках спортпроекта

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБСовременный Центр уличного баскетбола в Иванове
Современный Центр уличного баскетбола в Иванове - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Современный Центр уличного баскетбола в Иванове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ПСБ открыл в Иванове Центр уличного баскетбола (ЦУБ), сообщает пресс-служба финансовой организации.
Это спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". Он стал четвертым в Центральном федеральном округе и двадцать четвертым ЦУБом в России.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово
Вчера, 10:39
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ, руководитель проекта "ПСБ – Детям" Рубен Бегунц, региональный директор ПСБ в Иванове Екатерина Соколова, глава Иванова Александр Шаботинский, заместитель председателя правительства Ивановской области, руководитель комплекса строительства Ивановской области Сергей Чесноков, член правительства Ивановской области — директор департамента спорта Ивановской области Татьяна Сидоренкова, президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.
Центр уличного баскетбола расположен в Иванове на набережной реки Уводь, рядом с Дворцом водных видов спорта. Новый спортивный объект полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, и сможет принимать как региональные, так и международные соревнования. На площади 2,7 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены экологичным износостойким профессиональным покрытием. Для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Также здесь есть выделенная зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.
В день открытия на новой площадке прошли соревнования по баскетболу 3х3 в рамках спартакиады Ивановской области среди вузов. Кроме того, серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года по баскетболу 3x3 Анастасия Логунова и участник Чемпионатов Европы по баскетболу, амбассадор проекта РФБ "тихий!баскетбол" Федор Лихолитов провели мастер-класс, на котором показали приемы и техники владения мячом и поделились секретами профессионального мастерства.
"Открытие Центра уличного баскетбола в Иванове — это еще один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры на территории нашей страны. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок, подросток и взрослый сможет заниматься спортом, вести активный образ жизни и добиваться высоких результатов. Уверен, что этот современный объект станет местом притяжения для жителей города, поможет раскрыть новые таланты и приобщить к баскетболу еще больше молодежи", — приводит пресс-служба слова Бегунца.
Воскресенский выразил надежду, что на данной территории можно будет проводить как чемпионаты России, так и международные соревнования, так как она к этому готова, его слова приводятся на официальном сайте правительства Ивановской области.
"РФБ вместе с ПСБ продолжает развивать важную социальную инициативу по развитию спорта в регионах страны и его популяризации. Баскетбол — один из самых доступных видов спорта. Стартовой точкой для будущих достижений становится уличная баскетбольная площадка, и мы рады, что в еще одном городе появилось современное пространство, где у детей и молодежи зарождается любовь к спорту. В Иванове любят баскетбол: здесь играет женский баскетбольный клуб "Энергия", а также сегодня тренируются юные баскетболистки — возможно, будущие звезды и игроки национальной сборной. Желаю, чтобы с открытием центра баскетбол в регионе развивался еще динамичнее!" – прокомментировал Кириленко, его слова приводятся на официальном сайте РФБ.
В рамках визита в Ивановскую область Макеев и Воскресенский провели рабочую встречу и обсудили вопросы инвестиционного развития региона, поддержки значимых для региона направлений, участия банка в приоритетных национальных проектах, а также дальнейшего развития спортивной инфраструктуры Иванова, реализации социальной программы адаптации, поддержки и обучения военнослужащих "Новое звание – предприниматель" и другие.
"ПСБ активно участвует в комплексном развитии регионов, инвестируя в том числе и в социально-значимые проекты. Это и участие в создании культурно-образовательных кластеров, и в строительстве промышленной инфраструктуры, и в возведении спортивных объектов. Одним из ярких примеров нашего партнерства с Ивановской областью стал открытый сегодня Центр уличного баскетбола, и мы продолжим взаимодействие с регионом для его дальнейшего развития", – заключил Макеев.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа
20 мая, 10:30
 
ПСБ (Банк ПСБ)баскетбол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала