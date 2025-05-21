https://ria.ru/20250521/psb-2018203218.html

ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово

ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово - РИА Новости, 21.05.2025

ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово

Жители Курахово Донецкой Народной Республики теперь могут снять деньги с платежных карт в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:39:00+03:00

2025-05-21T10:39:00+03:00

2025-05-21T10:39:00+03:00

курахово

донецкая народная республика

псб (банк псб)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жители Курахово Донецкой Народной Республики теперь могут снять деньги с платежных карт в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба финансовой организации. С учетом текущих технических условий реализована возможность выдачи наличных через кассовый терминал. Деньги можно снять с карты любого российского банка. Для этого необходимо предъявить саму карту и документ, удостоверяющий личность. "С середины апреля мы выдали жителям Курахово более 400 дебетовых карт, на которые люди уже получают выплаты и переводы. Сегодня мы обеспечили гражданам возможность снимать и использовать свои средства. Очевидно, что по мере восстановления мирной жизни потребность в наличных среди горожан будет только расти", – приводит пресс-служба слова вице-президента – управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика. ПСБ запустил выездное обслуживание в Курахово с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.

https://ria.ru/20250520/psb-2018002639.html

https://ria.ru/20250519/psb-2017811081.html

курахово

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курахово, донецкая народная республика, псб (банк псб)