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ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово - РИА Новости, 21.05.2025
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10:39 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/psb-2018203218.html
ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово
ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово - РИА Новости, 21.05.2025
ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово
Жители Курахово Донецкой Народной Республики теперь могут снять деньги с платежных карт в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:39:00+03:00
2025-05-21T10:39:00+03:00
курахово
донецкая народная республика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жители Курахово Донецкой Народной Республики теперь могут снять деньги с платежных карт в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба финансовой организации. С учетом текущих технических условий реализована возможность выдачи наличных через кассовый терминал. Деньги можно снять с карты любого российского банка. Для этого необходимо предъявить саму карту и документ, удостоверяющий личность. "С середины апреля мы выдали жителям Курахово более 400 дебетовых карт, на которые люди уже получают выплаты и переводы. Сегодня мы обеспечили гражданам возможность снимать и использовать свои средства. Очевидно, что по мере восстановления мирной жизни потребность в наличных среди горожан будет только расти", – приводит пресс-служба слова вице-президента – управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика. ПСБ запустил выездное обслуживание в Курахово с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
https://ria.ru/20250520/psb-2018002639.html
https://ria.ru/20250519/psb-2017811081.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, псб (банк псб)
Курахово, Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ сделал возможным снятие денег с банковских карт для жителей Курахово

ПСБ обеспечил возможность снятия денег с банковских карт для жителей Курахово

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Жители Курахово Донецкой Народной Республики теперь могут снять деньги с платежных карт в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба финансовой организации.
С учетом текущих технических условий реализована возможность выдачи наличных через кассовый терминал. Деньги можно снять с карты любого российского банка. Для этого необходимо предъявить саму карту и документ, удостоверяющий личность.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа
20 мая, 10:30
"С середины апреля мы выдали жителям Курахово более 400 дебетовых карт, на которые люди уже получают выплаты и переводы. Сегодня мы обеспечили гражданам возможность снимать и использовать свои средства. Очевидно, что по мере восстановления мирной жизни потребность в наличных среди горожан будет только расти", – приводит пресс-служба слова вице-президента – управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
ПСБ запустил выездное обслуживание в Курахово с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
Заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев на Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
ПСБ представил в Казани продукты для бизнеса по нормам шариата
19 мая, 12:43
 
КураховоДонецкая Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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