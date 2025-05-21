https://ria.ru/20250521/primore-2018204019.html

В Приморье бывшему депутату предъявили иск на 56 миллионов рублей

В Приморье бывшему депутату предъявили иск на 56 миллионов рублей - РИА Новости, 21.05.2025

В Приморье бывшему депутату предъявили иск на 56 миллионов рублей

Бывшему депутату законодательного собрания Приморья предъявили иск на возмещение похищенных 56 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края, ранее в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:44:00+03:00

2025-05-21T10:44:00+03:00

2025-05-21T10:44:00+03:00

происшествия

ирина волк

приморский край

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ХАБАРОВСК, 21 мая - РИА Новости. Бывшему депутату законодательного собрания Приморья предъявили иск на возмещение похищенных 56 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края, ранее в приморском СК подтвердили РИА Новости, что речь идет о Евгении Костюкове. Региональный СК 30 апреля отметил, что следователи завершили расследование уголовного дела фигуранта, обвиняемого в мошенничестве на 56 миллионов рублей. Он похитил денежные средства КГУП "Приморский водоканал". По данным следствия, с октября 2016 года по декабрь 2017 года депутат совершал мнимые сделки с аффилированными организациями на разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень, за что и получил оплату. "Прокурором к фигуранту предъявлен иск о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба... После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры. По данным прокуратуры региона, фигурант с 2020 года находился в международном розыске, скрывался на территории Турецкой Республики Северного Кипра, откуда депортирован в РФ в марте 2025 года. Официальный представитель МВД России Ирина Волк 7 марта заявила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали экс-депутата в начале года и позже в аэропорту Стамбула передали сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России. В приморском СК подтвердили РИА Новости, что речь идет о депутате заксобрания Приморья шестого созыва Костюкове, который был избран в 2016 году от партии "Единая Россия". В январе 2020 года коллеги досрочно прекратили его полномочия по личному заявлению.

https://realty.ria.ru/20250505/saratov-2015096571.html

https://ria.ru/20250429/sud-2014189851.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ирина волк, приморский край