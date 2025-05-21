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Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Белгородская область
 
17:09 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prigraniche-2018294941.html
Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области
Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители дронов и беспилотных летательных аппаратов главе администрации Волоконовского района РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:09:00+03:00
2025-05-21T17:09:00+03:00
белгородская область
корочанский район
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители дронов и беспилотных летательных аппаратов главе администрации Волоконовского района Сергею Бикетову. Спикер облдумы отметил, что обнаружители – одно из самых необходимых оборудований для обеспечения безопасности жителей приграничья. "Помощь в решении проблем жителей Белгородчины – одна из основных задач, стоящих перед нами – депутатами областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Глава облдумы также рассказал о деятельности других парламентариев. Так, на просьбы жителей Новооскольского округа откликнулась Елена Романенко: в МБОУ "Тростенецкая СОШ" уже ремонтируется спортзал, в МБДОУ "Детский сад № 6 "Пчелка"" обновляются навесы, а по окончанию учебного года в МБОУ "Старобезгинская СОШ" будет проведена замена деревянных оконных блоков. Также Клепиков отметил, что его коллега Владимир Зотов принимает непосредственное участие в реализации значимых для региона проектов образовательной и культурной направленности. Кроме того, спикер заксобрания упомянул, что "жители его избирательного округа знают, что Владимир Федорович всегда поддержит их. Так, совсем недавно в Яковлевском округе им была организована встреча с семьями погибших участников специальной военной операции. Поддержка этой категории граждан – наша общая обязанность." Помимо этого, депутаты облдумы ведут работу по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Жители Котовской сельской территории Староосколького округа обратились к Сергею Гусеву. Парламентарий посодействовал в установке новых памятников фронтовикам-бывшим педагогам Котовской школы и монумента в честь ветерана ВОВ, а также помог обновить мраморную табличку на памятнике героя Советского Союза. Игорь Закотенко по просьбе жителей села Городище Корочанского района принял участие в восстановлении захоронений участников войны. "Увековечение Великого подвига советского народа, отдавшего все ради Великой Победы – священный долг перед будущими поколениями", – отметил Клепиков.
https://ria.ru/20250515/oblast-2017085943.html
https://ria.ru/20250429/klepikov-2014200435.html
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корочанский район, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Корочанский район, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области

Клепиков передал обнаружители БПЛА в Волоконовский район Белогорья

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители дронов и беспилотных летательных аппаратов главе администрации Волоконовского района Сергею Бикетову.
Спикер облдумы отметил, что обнаружители – одно из самых необходимых оборудований для обеспечения безопасности жителей приграничья.
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"Помощь в решении проблем жителей Белгородчины – одна из основных задач, стоящих перед нами – депутатами областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Глава облдумы также рассказал о деятельности других парламентариев. Так, на просьбы жителей Новооскольского округа откликнулась Елена Романенко: в МБОУ "Тростенецкая СОШ" уже ремонтируется спортзал, в МБДОУ "Детский сад № 6 "Пчелка"" обновляются навесы, а по окончанию учебного года в МБОУ "Старобезгинская СОШ" будет проведена замена деревянных оконных блоков.
Также Клепиков отметил, что его коллега Владимир Зотов принимает непосредственное участие в реализации значимых для региона проектов образовательной и культурной направленности. Кроме того, спикер заксобрания упомянул, что "жители его избирательного округа знают, что Владимир Федорович всегда поддержит их. Так, совсем недавно в Яковлевском округе им была организована встреча с семьями погибших участников специальной военной операции. Поддержка этой категории граждан – наша общая обязанность."
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Помимо этого, депутаты облдумы ведут работу по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Жители Котовской сельской территории Староосколького округа обратились к Сергею Гусеву. Парламентарий посодействовал в установке новых памятников фронтовикам-бывшим педагогам Котовской школы и монумента в честь ветерана ВОВ, а также помог обновить мраморную табличку на памятнике героя Советского Союза. Игорь Закотенко по просьбе жителей села Городище Корочанского района принял участие в восстановлении захоронений участников войны.
"Увековечение Великого подвига советского народа, отдавшего все ради Великой Победы – священный долг перед будущими поколениями", – отметил Клепиков.
 
Белгородская областьКорочанский районЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
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