https://ria.ru/20250521/prigraniche-2018294941.html

Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области

Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025

Клепиков передал обнаружители БПЛА в приграничье Белгородской области

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители дронов и беспилотных летательных аппаратов главе администрации Волоконовского района РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:09:00+03:00

2025-05-21T17:09:00+03:00

2025-05-21T17:09:00+03:00

белгородская область

корочанский район

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков передал обнаружители дронов и беспилотных летательных аппаратов главе администрации Волоконовского района Сергею Бикетову. Спикер облдумы отметил, что обнаружители – одно из самых необходимых оборудований для обеспечения безопасности жителей приграничья. "Помощь в решении проблем жителей Белгородчины – одна из основных задач, стоящих перед нами – депутатами областной Думы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Глава облдумы также рассказал о деятельности других парламентариев. Так, на просьбы жителей Новооскольского округа откликнулась Елена Романенко: в МБОУ "Тростенецкая СОШ" уже ремонтируется спортзал, в МБДОУ "Детский сад № 6 "Пчелка"" обновляются навесы, а по окончанию учебного года в МБОУ "Старобезгинская СОШ" будет проведена замена деревянных оконных блоков. Также Клепиков отметил, что его коллега Владимир Зотов принимает непосредственное участие в реализации значимых для региона проектов образовательной и культурной направленности. Кроме того, спикер заксобрания упомянул, что "жители его избирательного округа знают, что Владимир Федорович всегда поддержит их. Так, совсем недавно в Яковлевском округе им была организована встреча с семьями погибших участников специальной военной операции. Поддержка этой категории граждан – наша общая обязанность." Помимо этого, депутаты облдумы ведут работу по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Жители Котовской сельской территории Староосколького округа обратились к Сергею Гусеву. Парламентарий посодействовал в установке новых памятников фронтовикам-бывшим педагогам Котовской школы и монумента в честь ветерана ВОВ, а также помог обновить мраморную табличку на памятнике героя Советского Союза. Игорь Закотенко по просьбе жителей села Городище Корочанского района принял участие в восстановлении захоронений участников войны. "Увековечение Великого подвига советского народа, отдавшего все ради Великой Победы – священный долг перед будущими поколениями", – отметил Клепиков.

https://ria.ru/20250515/oblast-2017085943.html

https://ria.ru/20250429/klepikov-2014200435.html

корочанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корочанский район, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума