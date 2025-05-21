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Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции

Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции - РИА Новости, 21.05.2025

Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова к 14 годам лишения свободы за попытку подорвать отдел... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:46:00+03:00

2025-05-21T23:46:00+03:00

2025-05-21T23:46:00+03:00

происшествия

белгородская область

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россия

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова к 14 годам лишения свободы за попытку подорвать отдел полиции в городе Строитель Белгородской области, сообщили в областной прокуратуре. Суд установил, что Тимаков прибыл в Белгородскую область по указанию неустановленных лиц. Следуя полученным указаниям, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое установил и активировал в непосредственной близости к зданию полиции в городе Строитель. Действия Тимакова были пресечены правоохранительными органами, взрывное устройство обезврежено. Его признали виновным в покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова… Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Тимакова к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, штрафу в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. В сентябре 2024 года белгородское управление ФСБ сообщало о задержании жителя Бердска, который, связавшись с запрещенным в России украинским вооруженным формированием, приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области.

https://ria.ru/20250507/terrakty-2014314639.html

https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, новосибирская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)