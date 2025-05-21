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Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции - РИА Новости, 21.05.2025
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23:46 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018362231.html
Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции
Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции - РИА Новости, 21.05.2025
Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции
Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова к 14 годам лишения свободы за попытку подорвать отдел... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:46:00+03:00
2025-05-21T23:46:00+03:00
происшествия
белгородская область
новосибирская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова к 14 годам лишения свободы за попытку подорвать отдел полиции в городе Строитель Белгородской области, сообщили в областной прокуратуре. Суд установил, что Тимаков прибыл в Белгородскую область по указанию неустановленных лиц. Следуя полученным указаниям, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое установил и активировал в непосредственной близости к зданию полиции в городе Строитель. Действия Тимакова были пресечены правоохранительными органами, взрывное устройство обезврежено. Его признали виновным в покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова… Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Тимакова к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, штрафу в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. В сентябре 2024 года белгородское управление ФСБ сообщало о задержании жителя Бердска, который, связавшись с запрещенным в России украинским вооруженным формированием, приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области.
https://ria.ru/20250507/terrakty-2014314639.html
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происшествия, белгородская область, новосибирская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Белгородская область, Новосибирская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Сибири получил срок за попытку подрыва белгородского отдела полиции

Сибиряка приговорили к 14 годам за попытку подрыва отдела полиции в Строителе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова к 14 годам лишения свободы за попытку подорвать отдел полиции в городе Строитель Белгородской области, сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что Тимаков прибыл в Белгородскую область по указанию неустановленных лиц. Следуя полученным указаниям, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое установил и активировал в непосредственной близости к зданию полиции в городе Строитель. Действия Тимакова были пресечены правоохранительными органами, взрывное устройство обезврежено. Его признали виновным в покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств.
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"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Новосибирской области Михаила Тимакова… Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Тимакова к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, штрафу в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
В сентябре 2024 года белгородское управление ФСБ сообщало о задержании жителя Бердска, который, связавшись с запрещенным в России украинским вооруженным формированием, приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области.
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