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Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку - РИА Новости, 21.05.2025
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23:41 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018361775.html
Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку
Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку - РИА Новости, 21.05.2025
Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку
Суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта у Дома офицеров в Белгороде по заданию украинской террористической... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:41:00+03:00
2025-05-21T23:41:00+03:00
происшествия
белгород
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта у Дома офицеров в Белгороде по заданию украинской террористической группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. По данным ведомства, в марте 2024 года сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина 1989 года рождения, который планировал совершить теракт. Злоумышленник общался с представителями запрещенной в России украинской военизированной группы через Telegram. По их указанию он собрал самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома. При попытке осуществить теракт у здания Дома офицеров в Белгороде его задержали, взрывное устройство было обезврежено. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая госизмену и покушение на теракт. "Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первой части срока назначенного наказания в тюрьме сроком на 3 года, а остальной части – 15 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250507/terrakty-2014314639.html
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку

Планировавшего теракт у Дома офицеров в Белгороде россиянина осудили на 18 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта у Дома офицеров в Белгороде по заданию украинской террористической группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
По данным ведомства, в марте 2024 года сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина 1989 года рождения, который планировал совершить теракт. Злоумышленник общался с представителями запрещенной в России украинской военизированной группы через Telegram. По их указанию он собрал самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома. При попытке осуществить теракт у здания Дома офицеров в Белгороде его задержали, взрывное устройство было обезврежено. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая госизмену и покушение на теракт.
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"Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первой части срока назначенного наказания в тюрьме сроком на 3 года, а остальной части – 15 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.
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