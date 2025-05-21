https://ria.ru/20250521/prigovor-2018361775.html

Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку

Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку - РИА Новости, 21.05.2025

Россиянина, планировавшего теракт в Белгороде, приговорили к сроку

Суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта у Дома офицеров в Белгороде по заданию украинской террористической... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:41:00+03:00

2025-05-21T23:41:00+03:00

2025-05-21T23:41:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку теракта у Дома офицеров в Белгороде по заданию украинской террористической группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. По данным ведомства, в марте 2024 года сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина 1989 года рождения, который планировал совершить теракт. Злоумышленник общался с представителями запрещенной в России украинской военизированной группы через Telegram. По их указанию он собрал самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома. При попытке осуществить теракт у здания Дома офицеров в Белгороде его задержали, взрывное устройство было обезврежено. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая госизмену и покушение на теракт. "Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первой части срока назначенного наказания в тюрьме сроком на 3 года, а остальной части – 15 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250507/terrakty-2014314639.html

https://ria.ru/20250519/prigovor-2017885832.html

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