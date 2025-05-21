https://ria.ru/20250521/prigovor-2018289870.html

В Омске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека

В Омске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека - РИА Новости, 21.05.2025

В Омске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека

Жителя Омска, признанного виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека, отправили в колонию на 4,5 года, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:40:00+03:00

2025-05-21T16:40:00+03:00

2025-05-21T16:44:00+03:00

происшествия

омск

россия

volkswagen touareg

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ОМСК, 21 мая - РИА Новости. Жителя Омска, признанного виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека, отправили в колонию на 4,5 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным следствия, утром 26 сентября 2020 года 35-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Touareg по дороге "Омск-Красноярка" с друзьями после празднования рождения дочери у одного из них. В тумане на трассе он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и улетел в 2-метровый кювет. Автомобиль перевернулся. Мужчины в возрасте от 31 года до 34 лет, в том числе молодой отец, скончались, еще один пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления водитель не признал, отрицая факт нахождения за рулем автомобиля в момент ДТП. Гособвинитель просил для него 6 лет 9 месяцев колонии общего режима. "Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы к колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд обязал его выплатить родственникам погибших 3,4 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда", - говорится в сообщении. После оглашения приговора омич был взят под стражу в зале суда. Его судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html

https://ria.ru/20240919/voditel-1973546429.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, россия, volkswagen touareg