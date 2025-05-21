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В Кузбассе вынесли приговор экс-чиновнице за взяточничество - РИА Новости, 21.05.2025
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12:40 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018230974.html
В Кузбассе вынесли приговор экс-чиновнице за взяточничество
В Кузбассе вынесли приговор экс-чиновнице за взяточничество - РИА Новости, 21.05.2025
В Кузбассе вынесли приговор экс-чиновнице за взяточничество
Экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Яйского муниципального округа Кемеровской области получила 4,5 года колонии за взяточничество,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:40:00+03:00
2025-05-21T12:40:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Яйского муниципального округа Кемеровской области получила 4,5 года колонии за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Установлено, что… с октября 2021 года по сентябрь 2023 года осужденная предоставила в аренду индивидуальному предпринимателю, являющемуся ее бывшим сожителем, 6 находящихся в муниципальной собственности земельных участков без проведения соответствующего аукциона и оплаты задатков... Вследствие этого причинила ущерб бюджету муниципального образования в размере более 260 тысяч рублей. А… с июня 2016 года по сентябрь 2022 года получила от него же взятку в сумме 225 тысяч рублей за заключение дополнительного соглашения, дающего право сдачи в субаренду недвижимого имущества, также находящегося в муниципальной собственности", – сообщили в пресс-службе. По данным прокуратуры Кузбасса, в августе 2023 года фигурантка подделала протоколы заседания комиссии при проведении аукционов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории и предоставлении земельного участка в пгт. Яя Кемеровской области для указанной цели. В результате чего коммерческой организации, не имеющей опыта в сфере капитального строительства, на правах аренды был незаконно предоставлен муниципальный земельный участок. В СУСК добавили, что в феврале 2024 года осужденная получила от другого индивидуального предпринимателя взятку в размере 8 тысяч рублей за предоставление муниципального помещения без заключения договора аренды. Уточняется, что незаконная деятельность женщины выявлена сотрудниками СК, УЭБ и ПК ГУМВД региона. На имущество фигурантки общей стоимостью более 5,6 миллиона рублей судом наложен арест. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион 125 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года 6 месяцев", – сообщает ведомство. Она признана виновной в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Как в свою очередь сообщили в прокуратуре региона, суд конфисковал в доход государства 225 тысяч рублей, полученных осужденной в качестве взятки. В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что в муниципальную собственность возвращены 6 земельных участков общей площадью 10 гектар с кадастровой стоимостью порядка 10 миллионов рублей, незаконно выбывших в результате преступной деятельности бывшей чиновницы.
https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе вынесли приговор экс-чиновнице за взяточничество

Экс-чиновница в Кузбассе получила 4,5 года колонии за взяточничество и подлог

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Яйского муниципального округа Кемеровской области получила 4,5 года колонии за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Установлено, что… с октября 2021 года по сентябрь 2023 года осужденная предоставила в аренду индивидуальному предпринимателю, являющемуся ее бывшим сожителем, 6 находящихся в муниципальной собственности земельных участков без проведения соответствующего аукциона и оплаты задатков... Вследствие этого причинила ущерб бюджету муниципального образования в размере более 260 тысяч рублей. А… с июня 2016 года по сентябрь 2022 года получила от него же взятку в сумме 225 тысяч рублей за заключение дополнительного соглашения, дающего право сдачи в субаренду недвижимого имущества, также находящегося в муниципальной собственности", – сообщили в пресс-службе.
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По данным прокуратуры Кузбасса, в августе 2023 года фигурантка подделала протоколы заседания комиссии при проведении аукционов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории и предоставлении земельного участка в пгт. Яя Кемеровской области для указанной цели. В результате чего коммерческой организации, не имеющей опыта в сфере капитального строительства, на правах аренды был незаконно предоставлен муниципальный земельный участок.
В СУСК добавили, что в феврале 2024 года осужденная получила от другого индивидуального предпринимателя взятку в размере 8 тысяч рублей за предоставление муниципального помещения без заключения договора аренды.
Уточняется, что незаконная деятельность женщины выявлена сотрудниками СК, УЭБ и ПК ГУМВД региона. На имущество фигурантки общей стоимостью более 5,6 миллиона рублей судом наложен арест.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион 125 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года 6 месяцев", – сообщает ведомство. Она признана виновной в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Как в свою очередь сообщили в прокуратуре региона, суд конфисковал в доход государства 225 тысяч рублей, полученных осужденной в качестве взятки. В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что в муниципальную собственность возвращены 6 земельных участков общей площадью 10 гектар с кадастровой стоимостью порядка 10 миллионов рублей, незаконно выбывших в результате преступной деятельности бывшей чиновницы.
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