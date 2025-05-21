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В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей - РИА Новости, 21.05.2025
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12:22 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018226243.html
В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей
В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей - РИА Новости, 21.05.2025
В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей
Воспитательница детского сада в Бурятии получила пять лет и один месяц колонии общего режима за истязание детей, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:22:00+03:00
2025-05-21T12:22:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Бурятии получила пять лет и один месяц колонии общего режима за истязание детей, сообщила прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, 49-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними). "Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя, приговорил виновную к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также деятельностью, связанной с осуществлением надзора за несовершеннолетними, с их воспитанием и уходом за ними, на срок 2 года", - говорится в сообщении. В суде установлено, что женщина, будучи воспитателем детского сада, била воспитанников группы раннего возраста, кричала на детей, "причиняя им физические и психические страдания". Обстоятельства вскрылись, когда один из родителей обнаружил кровоподтеки у ребенка и просмотрел видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в группе. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240729/vospitatel-1962634768.html
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происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей

Воспитательнице детсада в Улан-Удэ дали более 5 лет колонии за истязание детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Бурятии получила пять лет и один месяц колонии общего режима за истязание детей, сообщила прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, 49-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними).
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"Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя, приговорил виновную к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также деятельностью, связанной с осуществлением надзора за несовершеннолетними, с их воспитанием и уходом за ними, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что женщина, будучи воспитателем детского сада, била воспитанников группы раннего возраста, кричала на детей, "причиняя им физические и психические страдания". Обстоятельства вскрылись, когда один из родителей обнаружил кровоподтеки у ребенка и просмотрел видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в группе.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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