https://ria.ru/20250521/prigovor-2018226243.html

В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей

В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей - РИА Новости, 21.05.2025

В Бурятии вынесли приговор воспитательнице детсада, истязавшей детей

Воспитательница детского сада в Бурятии получила пять лет и один месяц колонии общего режима за истязание детей, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:22:00+03:00

2025-05-21T12:22:00+03:00

2025-05-21T12:22:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Воспитательница детского сада в Бурятии получила пять лет и один месяц колонии общего режима за истязание детей, сообщила прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, 49-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной по п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними). "Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя, приговорил виновную к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также деятельностью, связанной с осуществлением надзора за несовершеннолетними, с их воспитанием и уходом за ними, на срок 2 года", - говорится в сообщении. В суде установлено, что женщина, будучи воспитателем детского сада, била воспитанников группы раннего возраста, кричала на детей, "причиняя им физические и психические страдания". Обстоятельства вскрылись, когда один из родителей обнаружил кровоподтеки у ребенка и просмотрел видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в группе. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240729/vospitatel-1962634768.html

https://ria.ru/20241215/zhenschina-1989330037.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия