https://ria.ru/20250521/prigovor-2018222180.html

Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену

Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 21.05.2025

Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя, задержанного по подозрению в госизмене за поиск и перемещение взрывчатки из схронов по заданию кураторов из... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:02:00+03:00

2025-05-21T12:02:00+03:00

2025-05-21T12:02:00+03:00

происшествия

республика крым

севастополь

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя, задержанного по подозрению в госизмене за поиск и перемещение взрывчатки из схронов по заданию кураторов из ГУР Украины, к 18 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.Следователи управления ФСБ установили, что 43-летний мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По указанию куратора он осуществлял поиск тайников со взрывчаткой на территории региона.Весной 2024 года мужчина извлек самодельное взрывное устройство из тайника и перевез к себе домой, это было СВУ, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства на основе гексогена массой около 620 граммов, электродетонатор, а также передатчик и приемник исполнительного устройства. Все компоненты взрывного устройства он тайниковым способом передал другому агенту спецслужб Украины. После извлечения очередного свертка со взрывным устройством он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю."Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Приговором суда окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - сообщили в суде.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250520/prigovor-2018031418.html

https://ria.ru/20250512/khaker-2016505958.html

республика крым

севастополь

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)