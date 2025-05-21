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Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 21.05.2025
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12:02 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018222180.html
Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену
Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 21.05.2025
Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя, задержанного по подозрению в госизмене за поиск и перемещение взрывчатки из схронов по заданию кураторов из... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:02:00+03:00
2025-05-21T12:02:00+03:00
происшествия
республика крым
севастополь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя, задержанного по подозрению в госизмене за поиск и перемещение взрывчатки из схронов по заданию кураторов из ГУР Украины, к 18 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.Следователи управления ФСБ установили, что 43-летний мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По указанию куратора он осуществлял поиск тайников со взрывчаткой на территории региона.Весной 2024 года мужчина извлек самодельное взрывное устройство из тайника и перевез к себе домой, это было СВУ, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства на основе гексогена массой около 620 граммов, электродетонатор, а также передатчик и приемник исполнительного устройства. Все компоненты взрывного устройства он тайниковым способом передал другому агенту спецслужб Украины. После извлечения очередного свертка со взрывным устройством он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю."Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Приговором суда окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - сообщили в суде.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250520/prigovor-2018031418.html
https://ria.ru/20250512/khaker-2016505958.html
республика крым
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происшествия, республика крым, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Севастополь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Работавшему на Киев жителю Севастополя вынесли приговор за госизмену

Работавший на Киев житель Севастополя получил 18 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя, задержанного по подозрению в госизмене за поиск и перемещение взрывчатки из схронов по заданию кураторов из ГУР Украины, к 18 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.
Следователи управления ФСБ установили, что 43-летний мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По указанию куратора он осуществлял поиск тайников со взрывчаткой на территории региона.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Жителю Братска вынесли приговор за госизмену
20 мая, 12:39
Весной 2024 года мужчина извлек самодельное взрывное устройство из тайника и перевез к себе домой, это было СВУ, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства на основе гексогена массой около 620 граммов, электродетонатор, а также передатчик и приемник исполнительного устройства. Все компоненты взрывного устройства он тайниковым способом передал другому агенту спецслужб Украины. После извлечения очередного свертка со взрывным устройством он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Приговором суда окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Хакер из Томска получил шесть лет колонии по делу о госизмене
12 мая, 15:34
 
ПроисшествияРеспублика КрымСевастопольУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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