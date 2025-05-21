https://ria.ru/20250521/prezident-2018290650.html

Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса

Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 21.05.2025

Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:45:00+03:00

2025-05-21T16:45:00+03:00

2025-05-21T16:45:00+03:00

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израиль

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вячеслав моше кантор

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК. "На генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся сегодня в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента почти двумя третями голосов избрали президентом Вячеслава Моше Кантора", - сообщила пресс-служба президента ЕЕК. В пресс-службе отметили, что Кантор сменит на этом посту временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта. "Солидарность и единство среди европейских евреев не менее важны в это время. Мы должны постоянно вести совместную работу, помогая местным общинам, соблюдая их автономию и проводя консультации по всем вопросам. Я очень благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня в трудные времена, и надеюсь на сотрудничество с ними и со всеми нашими общинами на благо всех европейских евреев", - цитирует пресс-служба Кантора. Кантор отметил, что солидарность с государством Израиль является "фундаментальным принципом ЕЕК". "Сейчас пришло время единства, а не раскола. И в периоды кризиса мы обязаны действовать со всей ответственностью. Именно поэтому я чётко заявляю: мы никогда не будем критиковать государство Израиль в международных СМИ. У нас могут быть разногласия, как у любых настоящих друзей. Но мы высказываем своё мнение уважительно, конфиденциально и обязательно осмотрительно", - отметил президент ЕЕК. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. В 2007-2022 годах президентом Европейского еврейского конгресса был Вячеслав Моше Кантор. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта.

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https://ria.ru/20230119/eek-1845951471.html

https://ria.ru/20220202/doklad-1770636148.html

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Никита Бизин

израиль, европа, иерусалим, вячеслав моше кантор, европейский еврейский конгресс, евросоюз, совет европы, религия