Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса
Бизнесмен Вячеслав Моше Кантор в пятый раз избран президентом ЕЕК
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК.
"На генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся сегодня в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента почти двумя третями голосов избрали президентом Вячеслава Моше Кантора", - сообщила пресс-служба президента ЕЕК.
В пресс-службе отметили, что Кантор сменит на этом посту временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.
"Солидарность и единство среди европейских евреев не менее важны в это время. Мы должны постоянно вести совместную работу, помогая местным общинам, соблюдая их автономию и проводя консультации по всем вопросам. Я очень благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня в трудные времена, и надеюсь на сотрудничество с ними и со всеми нашими общинами на благо всех европейских евреев", - цитирует пресс-служба Кантора.
Кантор отметил, что солидарность с государством Израиль является "фундаментальным принципом ЕЕК".
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"Сейчас пришло время единства, а не раскола. И в периоды кризиса мы обязаны действовать со всей ответственностью. Именно поэтому я чётко заявляю: мы никогда не будем критиковать государство Израиль в международных СМИ. У нас могут быть разногласия, как у любых настоящих друзей. Но мы высказываем своё мнение уважительно, конфиденциально и обязательно осмотрительно", - отметил президент ЕЕК.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. В 2007-2022 годах президентом Европейского еврейского конгресса был Вячеслав Моше Кантор. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта.
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