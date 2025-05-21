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Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 21.05.2025
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Религия
 
16:45 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/prezident-2018290650.html
Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса
Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 21.05.2025
Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:45:00+03:00
2025-05-21T16:45:00+03:00
религия
израиль
европа
иерусалим
вячеслав моше кантор
европейский еврейский конгресс
евросоюз
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК. "На генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся сегодня в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента почти двумя третями голосов избрали президентом Вячеслава Моше Кантора", - сообщила пресс-служба президента ЕЕК. В пресс-службе отметили, что Кантор сменит на этом посту временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта. "Солидарность и единство среди европейских евреев не менее важны в это время. Мы должны постоянно вести совместную работу, помогая местным общинам, соблюдая их автономию и проводя консультации по всем вопросам. Я очень благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня в трудные времена, и надеюсь на сотрудничество с ними и со всеми нашими общинами на благо всех европейских евреев", - цитирует пресс-служба Кантора. Кантор отметил, что солидарность с государством Израиль является "фундаментальным принципом ЕЕК". "Сейчас пришло время единства, а не раскола. И в периоды кризиса мы обязаны действовать со всей ответственностью. Именно поэтому я чётко заявляю: мы никогда не будем критиковать государство Израиль в международных СМИ. У нас могут быть разногласия, как у любых настоящих друзей. Но мы высказываем своё мнение уважительно, конфиденциально и обязательно осмотрительно", - отметил президент ЕЕК. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. В 2007-2022 годах президентом Европейского еврейского конгресса был Вячеслав Моше Кантор. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта.
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израиль, европа, иерусалим, вячеслав моше кантор, европейский еврейский конгресс, евросоюз, совет европы, религия
Религия, Израиль, Европа, Иерусалим, Вячеслав Моше Кантор, Европейский еврейский конгресс, Евросоюз, Совет Европы, Религия
Бизнесмен Кантор избран президентом Европейского еврейского конгресса

Бизнесмен Вячеслав Моше Кантор в пятый раз избран президентом ЕЕК

© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, сообщила пресс-служба президента ЕЕК.
"На генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся сегодня в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента почти двумя третями голосов избрали президентом Вячеслава Моше Кантора", - сообщила пресс-служба президента ЕЕК.
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В пресс-службе отметили, что Кантор сменит на этом посту временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.
"Солидарность и единство среди европейских евреев не менее важны в это время. Мы должны постоянно вести совместную работу, помогая местным общинам, соблюдая их автономию и проводя консультации по всем вопросам. Я очень благодарен всем друзьям, которые поддерживали меня в трудные времена, и надеюсь на сотрудничество с ними и со всеми нашими общинами на благо всех европейских евреев", - цитирует пресс-служба Кантора.
Кантор отметил, что солидарность с государством Израиль является "фундаментальным принципом ЕЕК".
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"Сейчас пришло время единства, а не раскола. И в периоды кризиса мы обязаны действовать со всей ответственностью. Именно поэтому я чётко заявляю: мы никогда не будем критиковать государство Израиль в международных СМИ. У нас могут быть разногласия, как у любых настоящих друзей. Но мы высказываем своё мнение уважительно, конфиденциально и обязательно осмотрительно", - отметил президент ЕЕК.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. В 2007-2022 годах президентом Европейского еврейского конгресса был Вячеслав Моше Кантор. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок. Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка 15 марта.
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РелигияИзраильЕвропаИерусалимВячеслав Моше КанторЕвропейский еврейский конгрессЕвросоюзСовет ЕвропыРелигия
 
 
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