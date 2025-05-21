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Избранный президент Румынии считает неуместной отправку войск на Украину - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:26 21.05.2025 (обновлено: 09:03 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/prezident-2018166600.html
Избранный президент Румынии считает неуместной отправку войск на Украину
Избранный президент Румынии считает неуместной отправку войск на Украину - РИА Новости, 21.05.2025
Избранный президент Румынии считает неуместной отправку войск на Украину
Отправка румынских войск на Украину в составе миротворческих сил неуместна, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью Politico. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:26:00+03:00
2025-05-21T09:03:00+03:00
украина
россия
румыния
никушор дан
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Отправка румынских войск на Украину в составе миротворческих сил неуместна, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью Politico."Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией", — сказал политик.Тем не менее Дан подчеркнул, что поддерживает европейские усилия по укреплению безопасности континента, но хочет сохранить и партнерство с США.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.Выборы в РумынииВ воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, у лидера "Альянса за объединение румын" Джордже Симиона — 46,40. Он признал поражение.Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона во вмешательстве в выборы. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонила его заявку.
https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html
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украина, россия, румыния, никушор дан, дмитрий песков, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, вооруженные силы украины, джордже симион, эммануэль макрон, франция
Украина, Россия, Румыния, Никушор Дан, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Джордже Симион, Эммануэль Макрон, Франция
Избранный президент Румынии считает неуместной отправку войск на Украину

Избранный президент Румынии Дан назвал неуместной отправку войск на Украину

© AP Photo / Alex NicodimНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Nicodim
Никушор Дан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 маяРИА Новости. Отправка румынских войск на Украину в составе миротворческих сил неуместна, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью Politico.
"Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией", — сказал политик.
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11 апреля, 01:04
Тем не менее Дан подчеркнул, что поддерживает европейские усилия по укреплению безопасности континента, но хочет сохранить и партнерство с США.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
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По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.
Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.
На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.
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Выборы в Румынии

В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, у лидера "Альянса за объединение румын" Джордже Симиона — 46,40. Он признал поражение.
Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона во вмешательстве в выборы. По его словам, посол страны ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции отверг эти обвинения.
Джордже Симион - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Симион намерен оспорить итоги выборов в Румынии
20 мая, 19:44

Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонила его заявку.
Режут паспорта: реакция румын на результаты выборов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРумынияНикушор ДанДмитрий ПесковСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреВооруженные силы УкраиныДжордже СимионЭммануэль МакронФранция
 
 
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