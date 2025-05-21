https://ria.ru/20250521/prekratit-2018198447.html

Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией

Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией - РИА Новости, 21.05.2025

Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией

Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:17:00+03:00

2025-05-21T10:17:00+03:00

2025-05-21T10:36:00+03:00

россия

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ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией."Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мид кнр, евросоюз, экономика