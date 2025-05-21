Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 21.05.2025 (обновлено: 10:36 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/prekratit-2018198447.html
Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией
Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией - РИА Новости, 21.05.2025
Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией
Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:17:00+03:00
2025-05-21T10:36:00+03:00
россия
мид кнр
евросоюз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией."Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мид кнр, евросоюз, экономика
Россия, МИД КНР, Евросоюз, Экономика
Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией

Китай призвал ЕС отказаться от двойных стандартов в вопросе сотрудничества с РФ

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В список также вошли китайские компании.
Комментируя введение санкций, Мао Нин отметила, что сейчас многие страны, включая ЕС и США, осуществляют торговлю с Россией.
"Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний", - сказала Мао Нин.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Она лжет". Журналист набросился на Каллас после ее слов о санкциях
Вчера, 09:01
 
РоссияМИД КНРЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала