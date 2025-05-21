https://ria.ru/20250521/prava-2018338006.html

В Южной Осетии приняли 116 заявлений на получение российских прав

В Южной Осетии приняли 116 заявлений на получение российских прав - РИА Новости, 21.05.2025

В Южной Осетии приняли 116 заявлений на получение российских прав

За два дня общее число граждан Республики Южная Осетия, обратившихся с заявлениями на получение российских водительских удостоверений, составило 116 человек,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:41:00+03:00

2025-05-21T19:41:00+03:00

2025-05-21T19:41:00+03:00

южная осетия

водительские права

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За два дня общее число граждан Республики Южная Осетия, обратившихся с заявлениями на получение российских водительских удостоверений, составило 116 человек, сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С 19 мая граждане республики могут получить российские водительские удостоверения в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 17 апреля 2025 года. Новые правила позволяют оформить российские права бесплатно, без экзаменов и медицинской справки. Достаточно предъявить три документа: российский паспорт или вид на жительство, южноосетинский паспорт и действующее национальное водительское удостоверение. Южноосетинские права после получения российских остаются у владельца. Выдача документов началась в Цхинвале в двух пунктах: в управлении Госавтоинспекции по Республике Южная Осетия (улица Владимира Путина, 71) и в пункте обмена водительских удостоверений (микрорайон Московский, улица Цховребова, 1А). Прием граждан осуществляют сотрудники Госавтоинспекции МВД России. "Это важный шаг в укреплении двусторонних отношений и обеспечении мобильности граждан. Упрощенный порядок позволит южноосетинским водителям беспрепятственно управлять транспортными средствами на территории России, а также пользоваться всеми преимуществами наличия у них российских, а не иностранных документов. Процедура оформления водительского удостоверения максимальна удобна — прием ведется по принципу "одного окна" с возможностью предварительной записи", — отметил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Прием граждан временным подразделением осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу включительно, при необходимости график может быть расширен. Кроме того, граждане Южной Осетии могут оформить российские права и в России — в экзаменационных отделениях Госавтоинспекции МВД России в каждой региональной столице. Для удобства и экономии времени получателей услуги бланк заявления размещен на официальном сайте госавтоинспекция.рф в разделе "Участникам дорожного движения" (подраздел "Экзаменационная работа"). Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250517/grazhdanstvo-2017550124.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016271367.html

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южная осетия, водительские права