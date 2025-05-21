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В Архангельской области при тушении пожара нашли тела трех человек
В Архангельской области при тушении пожара нашли тела трех человек - РИА Новости, 21.05.2025
В Архангельской области при тушении пожара нашли тела трех человек
Тела трех человек обнаружены в ходе тушения пожара в Архангельской области, в настоящее время огонь ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:44:00+03:00
2025-05-21T18:44:00+03:00
2025-05-21T19:00:00+03:00
происшествия
архангельская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены в ходе тушения пожара в Архангельской области, в настоящее время огонь ликвидирован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что в селе Емецк горят три частных жилых дома и хозяйственные постройки. "Пожар в Архангельской области полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров. К тушению привлекалось более 40 человек и 11 единиц техники. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
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происшествия, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области при тушении пожара нашли тела трех человек
МЧС: при тушении пожара в Архангельской области обнаружены тела трех человек