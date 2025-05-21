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При пожаре в лагере в Забайкалье сгорели семь построек

При пожаре в лагере в Забайкалье сгорели семь построек - РИА Новости, 21.05.2025

При пожаре в лагере в Забайкалье сгорели семь построек

Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:45:00+03:00

2025-05-21T16:45:00+03:00

2025-05-21T16:53:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

забайкальский край

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере "Огонек". Проводится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.Предварительно, огнем уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять.Для установки причин возникновения пожара на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора министерства."Рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров", - заключает МЧС РФ.

https://ria.ru/20250521/vzryv-2018173474.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, забайкальский край