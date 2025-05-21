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На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2025
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение
Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:41:00+03:00
2025-05-21T16:41:00+03:00
2025-05-21T16:48:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
забайкальский край
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере "Огонек". Проводится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.Предварительно, огнем уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять.Для установки причин возникновения пожара на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора министерства."Рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров", - заключает МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, забайкальский край
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Забайкальский край
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение
На территории лагеря "Огонек" в Забайкалье ликвидировали открытое горение