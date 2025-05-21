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На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2025
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16:41 21.05.2025 (обновлено: 16:48 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pozhar-2018290171.html
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.05.2025
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение
Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.05.2025
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
забайкальский край
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере "Огонек". Проводится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.Предварительно, огнем уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять.Для установки причин возникновения пожара на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора министерства."Рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров", - заключает МЧС РФ.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, забайкальский край
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Забайкальский край
На территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение

На территории лагеря "Огонек" в Забайкалье ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере "Огонек". Проводится разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
Предварительно, огнем уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять.
Для установки причин возникновения пожара на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора министерства.
"Рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров", - заключает МЧС РФ.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
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