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Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали
Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 21.05.2025
Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали
Пожар на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:02:00+03:00
2025-05-21T14:02:00+03:00
2025-05-21T14:09:00+03:00
происшествия
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забайкальский край
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент пожар локализован. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что распространению пожара на площади 1 тысяча квадратных метров способствовал порывистый ветер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Забайкальский край
Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали
Пожар на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкалье локализовали