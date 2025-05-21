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Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали

Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали - РИА Новости, 21.05.2025

Пожар на территории детского лагеря в Забайкалье локализовали

Пожар на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:02:00+03:00

2025-05-21T14:02:00+03:00

2025-05-21T14:09:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент пожар локализован. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что распространению пожара на площади 1 тысяча квадратных метров способствовал порывистый ветер.

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россия

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край