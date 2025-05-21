https://ria.ru/20250521/pozhar-2018225436.html

В Забайкалье произошел пожар на территории детского лагеря

В Забайкалье произошел пожар на территории детского лагеря - РИА Новости, 21.05.2025

В Забайкалье произошел пожар на территории детского лагеря

Пожар возник на территории детского лагеря "Огонёк" в Забайкальском крае, борьбу с огнем осложняет сухая и ветреная погода, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:15:00+03:00

2025-05-21T12:15:00+03:00

2025-05-21T12:20:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пожар возник на территории детского лагеря "Огонёк" в Забайкальском крае, борьбу с огнем осложняет сухая и ветреная погода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Возгорание произошло на территории детского лагеря "Огонёк" в районе населенного пункта Маккавеево. Предварительно, огнем поврежден корпус на площади 120 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что работу спасателей осложняет сухая и ветреная погода. Борьбу с огнем ведут 50 человек и 11 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250520/yakutiya-2017984326.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия