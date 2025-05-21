В многоэтажке в Ставрополе произошел пожар после взрыва газа
В многоэтажке в Ставрополе после взрыва газа произошел пожар, его локализовали
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пожар произошел после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, он локализован, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
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"Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом… Пожар локализован. По оперативной информации, есть пострадавшая, ей оказывается медпомощь", - написал Владимиров.
Он добавил, что, как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению.
Региональное МЧС сообщило, что дом был газифицирован. "На данный момент пожар локализован на 10 квадратах. К сожалению, пострадал 1 человек. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники", - отметили в ведомстве.