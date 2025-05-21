https://ria.ru/20250521/pozhar-2018172746.html

В многоэтажке в Ставрополе произошел пожар после взрыва газа

В многоэтажке в Ставрополе произошел пожар после взрыва газа - РИА Новости, 21.05.2025

В многоэтажке в Ставрополе произошел пожар после взрыва газа

Пожар произошел после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, он локализован, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:16:00+03:00

2025-05-21T08:16:00+03:00

2025-05-21T09:34:00+03:00

происшествия

ставрополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018187146_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_da1bdb2d358a8e24bfca23e809d093e6.jpg

НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пожар произошел после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, он локализован, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом… Пожар локализован. По оперативной информации, есть пострадавшая, ей оказывается медпомощь", - написал Владимиров.Он добавил, что, как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению.Региональное МЧС сообщило, что дом был газифицирован. "На данный момент пожар локализован на 10 квадратах. К сожалению, пострадал 1 человек. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250519/pozhar-2017821509.html

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ставрополь