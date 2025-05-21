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В Архангельской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 21.05.2025
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06:07 21.05.2025 (обновлено: 06:28 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/pozhar-2018165547.html
В Архангельской области загорелись три жилых дома
В Архангельской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 21.05.2025
В Архангельской области загорелись три жилых дома
Три жилых дома горят в Архангельской области, площадь пожара уточняется, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:07:00+03:00
2025-05-21T06:28:00+03:00
происшествия
архангельская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Три жилых дома горят в Архангельской области, площадь пожара уточняется, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Архангельской области МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе. В селе Емецк на улице Горончаровского горят три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Площадь пожара уточняется. Наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС России уточнили, что горят двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки.
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происшествия, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области загорелись три жилых дома

В Архангельской области в селе Емецк в трех жилых домах вспыхнул пожар

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные ликвидируют возгорание
Пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Три жилых дома горят в Архангельской области, площадь пожара уточняется, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Архангельской области МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе. В селе Емецк на улице Горончаровского горят три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Площадь пожара уточняется. Наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС России уточнили, что горят двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки.
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ПроисшествияАрхангельская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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