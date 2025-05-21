https://ria.ru/20250521/pozhar-2018165547.html

В Архангельской области загорелись три жилых дома

В Архангельской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 21.05.2025

В Архангельской области загорелись три жилых дома

Три жилых дома горят в Архангельской области, площадь пожара уточняется, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:07:00+03:00

2025-05-21T06:07:00+03:00

2025-05-21T06:28:00+03:00

происшествия

архангельская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Три жилых дома горят в Архангельской области, площадь пожара уточняется, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Архангельской области МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе. В селе Емецк на улице Горончаровского горят три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Площадь пожара уточняется. Наращивается группировка сил и средств. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС России уточнили, что горят двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки.

https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009052184.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)