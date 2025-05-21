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FT узнала, сколько японские компании могут потерять из-за пошлин США - РИА Новости, 21.05.2025
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11:22 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/poshliny-2018211558.html
FT узнала, сколько японские компании могут потерять из-за пошлин США
FT узнала, сколько японские компании могут потерять из-за пошлин США - РИА Новости, 21.05.2025
FT узнала, сколько японские компании могут потерять из-за пошлин США
Ведущие японские компании могут потерять более 27 миллиардов долларов из-за импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:22:00+03:00
2025-05-21T11:22:00+03:00
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япония
дональд трамп
скотт бессент
toyota corolla
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ведущие японские компании могут потерять более 27 миллиардов долларов из-за импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные подсчеты. "Крупнейшие компании Японии заявили, что пошлины, запланированные администрацией Трампа, могут сократить годовую прибыль на десятки миллиардов долларов, причем в случае рецессии в США последствия могут быть еще более значительными. Компании, в числе которых Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять свыше 4 триллионов иен (около 27,6 миллиарда долларов)", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, общая сумма убытков может возрасти, так как многие компании отказались давать оценку ситуации, сославшись на "высокую степень неопределенности". Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. А в начале первого раунда к ним присоединился президент США Дональд Трамп. После последней встречи Акадзава заявил журналистам, что новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Однако позже японские СМИ распространили информацию, что правительство Японии склоняется к заключению соглашения не ранее июля. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Конкретно для Японии тарифная ставка была определена в 24%. Но до этого государство также подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Но спустя неделю, 9 апреля, американский президент заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение "зеркальных" пошлин на 90 дней. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "леман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающим экономический кризис, связанный с ковидом.
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сша, япония, дональд трамп, скотт бессент, toyota corolla, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Япония, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Toyota Corolla, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
FT узнала, сколько японские компании могут потерять из-за пошлин США

FT: ведущие японские компании могут потерять $27 миллиардов из-за пошлин США

© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
Флаги США и Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ведущие японские компании могут потерять более 27 миллиардов долларов из-за импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные подсчеты.
"Крупнейшие компании Японии заявили, что пошлины, запланированные администрацией Трампа, могут сократить годовую прибыль на десятки миллиардов долларов, причем в случае рецессии в США последствия могут быть еще более значительными. Компании, в числе которых Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять свыше 4 триллионов иен (около 27,6 миллиарда долларов)", - говорится в публикации издания.
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Как отмечает Financial Times, общая сумма убытков может возрасти, так как многие компании отказались давать оценку ситуации, сославшись на "высокую степень неопределенности".
Япония уже дважды проводила переговоры с США по вопросу пошлин: 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. А в начале первого раунда к ним присоединился президент США Дональд Трамп.
После последней встречи Акадзава заявил журналистам, что новый раунд переговоров Японии и США на министерском уровне может состояться во второй половине мая, а также выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Однако позже японские СМИ распространили информацию, что правительство Японии склоняется к заключению соглашения не ранее июля.
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Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Конкретно для Японии тарифная ставка была определена в 24%. Но до этого государство также подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Но спустя неделю, 9 апреля, американский президент заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение "зеркальных" пошлин на 90 дней.
В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "леман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающим экономический кризис, связанный с ковидом.
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