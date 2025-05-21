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Испанская полиция получила записи убийства Портнова с камер наблюдения

Испанская полиция получила записи убийства Портнова с камер наблюдения - РИА Новости, 21.05.2025

Испанская полиция получила записи убийства Портнова с камер наблюдения

Испанская полиция располагает записями с камер видеонаблюдения, установленных рядом с местом убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:17:00+03:00

2025-05-21T18:17:00+03:00

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мадрид

андрей портнов (политик)

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МАДРИД, 21 мая — РИА Новости. Испанская полиция располагает записями с камер видеонаблюдения, установленных рядом с местом убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов."Сейчас полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения, расположенных у входа в школу и на прилегающих улицах. Эти материалы являются ключевыми для установления маршрута отхода нападавших и их возможной идентификации", — сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты по криминалистике также провели детальный осмотр места преступления и изъяли гильзы. Предполагается, что в нападении участвовали как минимум двое преступников, действовавших скоординированно.Сейчас продолжается операция по их поимке, в которой в том числе задействовали вертолеты, отметил полицейский.Он уточнил, что зону вокруг школы оцепили до конца дня, а представители учебного заведения ограничили любые комментарии по указанию силовиков. Всех учеников эвакуировали еще до окончания занятий, на территории остались лишь отдельные сотрудники. Место инцидента промыли водой.Ранее в среду испанская полиция подтвердила РИА Новости информацию об убийстве бывшего советника экс-президента Украины. По полученным данным, его застрелили около 9:15 у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как пишет газета El Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля. Издание 20minutos утверждает, что злоумышленники передвигались на мотоцикле.Чем известен Андрей ПортновВ середине 2000-х годов Портнов представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который обвинял тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко в коррупции. Разбирательство закончилось в пользу последнего.В 2006-м Портнов стал депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году его неформальная парламентская группа перешла на сторону Партии регионов. В апреле 2010-го занял пост заместителя главы администрации Януковича, а затем его советника. В феврале 2014 года, после Майдана, он покинул Украину.Тогда же Евросоюз и Канада ввели против Портнова санкции. Новые украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. Он также значится на скандально известном сайте "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима.После выборов 2019-го Портнов вернулся в страну, работал адвокатом и вел программу на ТВ. В это время он отметился массовой подачей заявлений на экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований. Снова уехал с Украины летом 2022 года.

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мадрид

украина

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Кадры с места убийства экс-советника Януковича Кадры с места убийства экс-советника Януковича 2025-05-21T18:17 true PT0M47S

Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция. 2025-05-21T18:17 true PT0M32S

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