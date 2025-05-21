https://ria.ru/20250521/portnov-2018313973.html

Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник

Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник - РИА Новости, 21.05.2025

Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник

Убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова демонстрирует характерные подходы власти Владимира Зеленского, это внесудебная казнь, заявил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:06:00+03:00

2025-05-21T18:06:00+03:00

2025-05-21T18:06:00+03:00

в мире

украина

мадрид

андрей портнов (политик)

владимир зеленский

родион мирошник

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

убийство андрея портнова в испании

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242283_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_95aed1f5fab3abe508a19cd1f1f4424d.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова демонстрирует характерные подходы власти Владимира Зеленского, это внесудебная казнь, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Андрей Портнов никогда не был российским или пророссийским политиком, он был сначала украинским чиновником высокого ранга, занимавшим должность в администрации Януковича, и курировал судебную систему Украины. После 2014 года уже во времена (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко*, а потом Зеленского, досаждал им тем, что занимался правозащитной деятельностью, защищая обычных украинских граждан от давления или преследования беспредельщиков сначала в лице Порошенко* и его окружения, потом уже Зеленского", - сказал Мирошник. По его словам, с 2022 года Портнов практически не занимался политикой. "То, что с ним произошло сегодня это, ну, во-первых, очень красноречиво демонстрирует подходы, которые очень характерны власти Зеленского, которые многократно применялись в отношении чиновников, гражданских лиц, к примеру, на территории воссоединенных регионов, таких как Луганская Народная Республика, Херсонская область и другие. Там, где вот такими же методами расправлялись с гражданскими людьми, с чиновниками местных администраций, с политиками", - сказал Мирошник.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018271807.html

https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html

украина

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мадрид, андрей портнов (политик), владимир зеленский, родион мирошник, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), убийство андрея портнова в испании