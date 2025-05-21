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Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник - РИА Новости, 21.05.2025
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18:06 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/portnov-2018313973.html
Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник
Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник - РИА Новости, 21.05.2025
Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник
Убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова демонстрирует характерные подходы власти Владимира Зеленского, это внесудебная казнь, заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:06:00+03:00
2025-05-21T18:06:00+03:00
в мире
украина
мадрид
андрей портнов (политик)
владимир зеленский
родион мирошник
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова демонстрирует характерные подходы власти Владимира Зеленского, это внесудебная казнь, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Андрей Портнов никогда не был российским или пророссийским политиком, он был сначала украинским чиновником высокого ранга, занимавшим должность в администрации Януковича, и курировал судебную систему Украины. После 2014 года уже во времена (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко*, а потом Зеленского, досаждал им тем, что занимался правозащитной деятельностью, защищая обычных украинских граждан от давления или преследования беспредельщиков сначала в лице Порошенко* и его окружения, потом уже Зеленского", - сказал Мирошник. По его словам, с 2022 года Портнов практически не занимался политикой. "То, что с ним произошло сегодня это, ну, во-первых, очень красноречиво демонстрирует подходы, которые очень характерны власти Зеленского, которые многократно применялись в отношении чиновников, гражданских лиц, к примеру, на территории воссоединенных регионов, таких как Луганская Народная Республика, Херсонская область и другие. Там, где вот такими же методами расправлялись с гражданскими людьми, с чиновниками местных администраций, с политиками", - сказал Мирошник.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018271807.html
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в мире, украина, мадрид, андрей портнов (политик), владимир зеленский, родион мирошник, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Убийство Андрея Портнова в Испании
Убийство Портнова демонстрирует подходы власти Зеленского, заявил Мирошник

Мирошник: убийство Портнова показало, что киевский режим использует метод казни

© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова демонстрирует характерные подходы власти Владимира Зеленского, это внесудебная казнь, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего
Вчера, 15:36
"Андрей Портнов никогда не был российским или пророссийским политиком, он был сначала украинским чиновником высокого ранга, занимавшим должность в администрации Януковича, и курировал судебную систему Украины. После 2014 года уже во времена (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко*, а потом Зеленского, досаждал им тем, что занимался правозащитной деятельностью, защищая обычных украинских граждан от давления или преследования беспредельщиков сначала в лице Порошенко* и его окружения, потом уже Зеленского", - сказал Мирошник.
По его словам, с 2022 года Портнов практически не занимался политикой.
"То, что с ним произошло сегодня это, ну, во-первых, очень красноречиво демонстрирует подходы, которые очень характерны власти Зеленского, которые многократно применялись в отношении чиновников, гражданских лиц, к примеру, на территории воссоединенных регионов, таких как Луганская Народная Республика, Херсонская область и другие. Там, где вот такими же методами расправлялись с гражданскими людьми, с чиновниками местных администраций, с политиками", - сказал Мирошник.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"По-зверски". Убийство экс-советника Януковича вызвало ярость на Украине
Вчера, 15:02
 
В миреУкраинаМадридАндрей Портнов (политик)Владимир ЗеленскийРодион МирошникФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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