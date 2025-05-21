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Ученикам школы, у которой убили Портнова, ничего не угрожает, пишут СМИ
Ученикам школы, у которой убили Портнова, ничего не угрожает, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Ученикам школы, у которой убили Портнова, ничего не угрожает, пишут СМИ
Школа в Испании, у входа которой был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщила родителям учащихся, что ученики РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:01:00+03:00
2025-05-21T18:01:00+03:00
2025-05-21T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Школа в Испании, у входа которой был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщила родителям учащихся, что ученики находятся в безопасности, передает агентство EFE. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "В заявлении школа сообщила родителям, что... все ученики находятся в безопасности", - говорится в публикации. По данным агентства, по внутреннему громкоговорителю учеников попросили оставаться в классах. Как отмечает агентство, в самой школе отметили, что жертва был отцом учащихся.
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в мире, мадрид, андрей портнов (политик), испания, убийство андрея портнова в испании, украина
В мире, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Испания, Убийство Андрея Портнова в Испании, Украина
Ученикам школы, у которой убили Портнова, ничего не угрожает, пишут СМИ
Школа, около которой убили Портнова, передала родным, что ученики в безопасности