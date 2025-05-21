https://ria.ru/20250521/portnov-2018293997.html

Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова

Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова - РИА Новости, 21.05.2025

Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова

Россия внимательно наблюдает за тем, как будет вестись следствие в связи с убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова и какие гипотезы будут... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:07:00+03:00

2025-05-21T17:07:00+03:00

2025-05-21T17:07:00+03:00

в мире

мадрид

украина

андрей портнов (политик)

виктор янукович

родион мирошник

убийство андрея портнова в испании

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018236157_171:0:800:354_1920x0_80_0_0_06f04193aaa0e68bef3c50f4266a24a8.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия внимательно наблюдает за тем, как будет вестись следствие в связи с убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова и какие гипотезы будут отрабатываться, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Сейчас мы внимательно наблюдаем просто за тем, каким образом будет вестись следствие и какие гипотезы будут отрабатываться. Потому что, ну, больше связи Портнова с Украиной, чем с какой-либо другой страной проследить, ну, наверно, достаточно сложно", - сказал Мирошник.

https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html

мадрид

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, родион мирошник, убийство андрея портнова в испании