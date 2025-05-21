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Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова
Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова - РИА Новости, 21.05.2025
Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова
Россия внимательно наблюдает за тем, как будет вестись следствие в связи с убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова и какие гипотезы будут... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:07:00+03:00
2025-05-21T17:07:00+03:00
2025-05-21T17:07:00+03:00
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убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия внимательно наблюдает за тем, как будет вестись следствие в связи с убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова и какие гипотезы будут отрабатываться, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Сейчас мы внимательно наблюдаем просто за тем, каким образом будет вестись следствие и какие гипотезы будут отрабатываться. Потому что, ну, больше связи Портнова с Украиной, чем с какой-либо другой страной проследить, ну, наверно, достаточно сложно", - сказал Мирошник.
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В мире, Мадрид, Украина, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Родион Мирошник, Убийство Андрея Портнова в Испании
Мирошник: Россия будет наблюдать за расследованием убийства Портнова
Мирошник: Россия следит за тем, как будет вестись следствие по делу Портнова