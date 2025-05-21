СМИ: близкие и друзья Портнова считают его убийство политическим
Близкие и друзья Портнова считают его убийство публичной расправой
© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Близкие и друзья бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, убитого в среду в пригороде Мадрида, считают, что его убийство носит политический характер и было организовано как публичная расправа, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Ранее полиция Мадрида подтвердила РИА Новости факт гибели Портнова, отказавшись предоставить дополнительную информацию, сославшись на раннюю стадию расследования.
Журналисты издания "Страна.ua" поговорили с близкими и друзьями убитого Портнова, чтобы узнать, что они думают о произошедшем. "Это была показательная казнь – прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства – район хорошо охраняется. ... Нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы", - приводит слова неназванного собеседника издание в Telegram-канале.
Как отмечает другой неназванный собеседник, на данный момент конкретных версий убийства пока что нет. При этом он считает, что связь убийства с деловыми отношениями Портнова крайне маловероятна.
"Поэтому более вероятна политическая версия. Кто его враги, в принципе, хорошо известно", - отметил собеседник издания.
Ранее в среду это же издание сообщало, что Портнов вел собственное расследование многих аспектов деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму