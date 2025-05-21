https://ria.ru/20250521/portnov-2018293205.html

СМИ: близкие и друзья Портнова считают его убийство политическим

СМИ: близкие и друзья Портнова считают его убийство политическим - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ: близкие и друзья Портнова считают его убийство политическим

Близкие и друзья бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, убитого в среду в пригороде Мадрида, считают, что его убийство... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:05:00+03:00

2025-05-21T17:05:00+03:00

2025-05-21T17:05:00+03:00

в мире

украина

мадрид

андрей портнов (политик)

виктор янукович

петр порошенко

страна.ua

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Близкие и друзья бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, убитого в среду в пригороде Мадрида, считают, что его убийство носит политический характер и было организовано как публичная расправа, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Ранее полиция Мадрида подтвердила РИА Новости факт гибели Портнова, отказавшись предоставить дополнительную информацию, сославшись на раннюю стадию расследования. Журналисты издания "Страна.ua" поговорили с близкими и друзьями убитого Портнова, чтобы узнать, что они думают о произошедшем. "Это была показательная казнь – прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства – район хорошо охраняется. ... Нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы", - приводит слова неназванного собеседника издание в Telegram-канале. Как отмечает другой неназванный собеседник, на данный момент конкретных версий убийства пока что нет. При этом он считает, что связь убийства с деловыми отношениями Портнова крайне маловероятна. "Поэтому более вероятна политическая версия. Кто его враги, в принципе, хорошо известно", - отметил собеседник издания. Ранее в среду это же издание сообщало, что Портнов вел собственное расследование многих аспектов деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250521/portnov-2018253864.html

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в мире, украина, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, петр порошенко, страна.ua, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), убийство андрея портнова в испании