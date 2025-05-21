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Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании - РИА Новости, 21.05.2025
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16:30 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/portnov-2018287577.html
Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании
Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании - РИА Новости, 21.05.2025
Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:30:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
мадрид
сша
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андрей портнов (политик)
владимир рогов
убийство андрея портнова в испании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в курсе серых схем Владимира Зеленского, и расценил убийство политика как зачистку. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. "Убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку тех, кто много знал и был в курсе его серых схем и преступных действий. Это знак для любой оппозиции и любых персонажей, которые предполагают на постукраинском пространстве, что могут играть самостоятельную политическую игру и тем более действовать против Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, сначала Портнов был чиновником высшего уровне в команде Януковича, а затем перешел в лагерь Зеленского, где "помогал ему выстраивать определенные преступные схемы". "Портнов не скрывал, что выполнял определенные поручения Зеленского. В частности, именно он был ответственным за уголовное преследование Порошенко, являвшегося главным оппонентом Зеленского. Зачистка Портнова может быть связана с тем, что в США стали интересоваться темными делишками Зеленского, поэтому тот решил сработать на опережение, устраняя людей, которые владеют реальной информаций о его схемах по преследованию политических оппонентов, по выводу бюджетных средств и прочих преступлений", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html
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в мире, мадрид, сша, владимир зеленский, андрей портнов (политик), владимир рогов, убийство андрея портнова в испании
В мире, Мадрид, США, Владимир Зеленский, Андрей Портнов (политик), Владимир Рогов, Убийство Андрея Портнова в Испании
Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании

Рогов: убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку

© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в курсе серых схем Владимира Зеленского, и расценил убийство политика как зачистку.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании
Вчера, 14:46
"Убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку тех, кто много знал и был в курсе его серых схем и преступных действий. Это знак для любой оппозиции и любых персонажей, которые предполагают на постукраинском пространстве, что могут играть самостоятельную политическую игру и тем более действовать против Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, сначала Портнов был чиновником высшего уровне в команде Януковича, а затем перешел в лагерь Зеленского, где "помогал ему выстраивать определенные преступные схемы".
"Портнов не скрывал, что выполнял определенные поручения Зеленского. В частности, именно он был ответственным за уголовное преследование Порошенко, являвшегося главным оппонентом Зеленского. Зачистка Портнова может быть связана с тем, что в США стали интересоваться темными делишками Зеленского, поэтому тот решил сработать на опережение, устраняя людей, которые владеют реальной информаций о его схемах по преследованию политических оппонентов, по выводу бюджетных средств и прочих преступлений", - сказал Рогов.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
Вчера, 13:17
 
В миреМадридСШАВладимир ЗеленскийАндрей Портнов (политик)Владимир РоговУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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