Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании
Рогов: убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку
© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в курсе серых схем Владимира Зеленского, и расценил убийство политика как зачистку.
"Убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку тех, кто много знал и был в курсе его серых схем и преступных действий. Это знак для любой оппозиции и любых персонажей, которые предполагают на постукраинском пространстве, что могут играть самостоятельную политическую игру и тем более действовать против Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, сначала Портнов был чиновником высшего уровне в команде Януковича, а затем перешел в лагерь Зеленского, где "помогал ему выстраивать определенные преступные схемы".
"Портнов не скрывал, что выполнял определенные поручения Зеленского. В частности, именно он был ответственным за уголовное преследование Порошенко, являвшегося главным оппонентом Зеленского. Зачистка Портнова может быть связана с тем, что в США стали интересоваться темными делишками Зеленского, поэтому тот решил сработать на опережение, устраняя людей, которые владеют реальной информаций о его схемах по преследованию политических оппонентов, по выводу бюджетных средств и прочих преступлений", - сказал Рогов.