https://ria.ru/20250521/portnov-2018287577.html

Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании

Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании - РИА Новости, 21.05.2025

Рогов прокомментировал убийство экс-советника Януковича в Испании

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:30:00+03:00

2025-05-21T16:30:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

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сша

владимир зеленский

андрей портнов (политик)

владимир рогов

убийство андрея портнова в испании

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в курсе серых схем Владимира Зеленского, и расценил убийство политика как зачистку. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. "Убийство Портнова показывает, что режим Зеленского идет на зачистку тех, кто много знал и был в курсе его серых схем и преступных действий. Это знак для любой оппозиции и любых персонажей, которые предполагают на постукраинском пространстве, что могут играть самостоятельную политическую игру и тем более действовать против Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, сначала Портнов был чиновником высшего уровне в команде Януковича, а затем перешел в лагерь Зеленского, где "помогал ему выстраивать определенные преступные схемы". "Портнов не скрывал, что выполнял определенные поручения Зеленского. В частности, именно он был ответственным за уголовное преследование Порошенко, являвшегося главным оппонентом Зеленского. Зачистка Портнова может быть связана с тем, что в США стали интересоваться темными делишками Зеленского, поэтому тот решил сработать на опережение, устраняя людей, которые владеют реальной информаций о его схемах по преследованию политических оппонентов, по выводу бюджетных средств и прочих преступлений", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html

https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мадрид, сша, владимир зеленский, андрей портнов (политик), владимир рогов, убийство андрея портнова в испании