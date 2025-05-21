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Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде

Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде - РИА Новости, 21.05.2025

Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде

Медики увезли тело экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:19:00+03:00

2025-05-21T16:19:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

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МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Медики увезли тело экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Место происшествия было полностью оцеплено. Ленты ограждения растянуты в радиусе около 15 метров, а само тело находилось примерно в 100 метрах от ворот школы. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали автомобиль погибшего — Mercedes, припаркованный рядом со школой. На месте убийства продолжают работать многочисленные сотрудники правоохранительных органов, а также судмедэксперты и следователи. Полиция очищает территорию от следов преступления — место инцидента промывают водой. После инцидента все учащиеся были эвакуированы из школы до окончания занятий. Сейчас в здании остаются только некоторые сотрудники учебного заведения. В настоящий момент проводится операция по поимке предполагаемых преступников, сообщили журналистам сотрудники полиции. В ней задействованы силы на земле и с воздуха. Детали о подозреваемых пока не раскрываются. Ранее полиция Мадрида подтвердила РИА Новости факт гибели Портнова, отказавшись предоставить дополнительную информацию, сославшись на раннюю стадию расследования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция. 2025-05-21T16:19 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, mercedes, убийство андрея портнова в испании