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Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде
Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде - РИА Новости, 21.05.2025
Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде
Медики увезли тело экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:19:00+03:00
2025-05-21T16:19:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
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МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Медики увезли тело экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Место происшествия было полностью оцеплено. Ленты ограждения растянуты в радиусе около 15 метров, а само тело находилось примерно в 100 метрах от ворот школы. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали автомобиль погибшего — Mercedes, припаркованный рядом со школой. На месте убийства продолжают работать многочисленные сотрудники правоохранительных органов, а также судмедэксперты и следователи. Полиция очищает территорию от следов преступления — место инцидента промывают водой. После инцидента все учащиеся были эвакуированы из школы до окончания занятий. Сейчас в здании остаются только некоторые сотрудники учебного заведения. В настоящий момент проводится операция по поимке предполагаемых преступников, сообщили журналистам сотрудники полиции. В ней задействованы силы на земле и с воздуха. Детали о подозреваемых пока не раскрываются. Ранее полиция Мадрида подтвердила РИА Новости факт гибели Портнова, отказавшись предоставить дополнительную информацию, сославшись на раннюю стадию расследования.
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Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова
Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция.
2025-05-21T16:19
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PT0M32S
РИА Новости
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в мире, украина, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, mercedes, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Mercedes, Убийство Андрея Портнова в Испании
Тело экс-советника Януковича Портнова увезли с места убийства в Мадриде
Медики увезли тело экс-советника Януковича Портнова, убитого у школы в Мадриде