https://ria.ru/20250521/portnov-2018271807.html
Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего
Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего - РИА Новости, 21.05.2025
Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего
Очевидец убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:36:00+03:00
2025-05-21T15:36:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
андрей портнов (политик)
мадрид
испания
убийство андрея портнова в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018271539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ad63e2d2b4a54a074db1ef28b26f04.jpg
МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Очевидец убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон, сообщил РИА Новости, что услышал пять выстрелов."Я отводил своего ребёнка в школу и примерно в 9.15 (10.15 мск) услышал пять выстрелов. Обернулся и увидел, что на земле лежит человек, а неподалеку находились двое мужчин с оружием", — рассказал отец одного из школьников, пожелавший остаться анонимным.По его словам, неподалёку находился ещё один человек, однако очевидец не уверен, был ли он причастен к преступлению.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html
мадрид
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018271539_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32738e29827f8a7ab84a674f8cfbaca6.jpg
Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова
Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция.
2025-05-21T15:36
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей портнов (политик), мадрид, испания, убийство андрея портнова в испании
В мире, Андрей Портнов (политик), Мадрид, Испания, Убийство Андрея Портнова в Испании
Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего
Очевидец убийства Портнова около школы под Мадридом сообщил о пяти выстрелах