https://ria.ru/20250521/portnov-2018271807.html

Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего

Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего - РИА Новости, 21.05.2025

Очевидец убийства экс-советника Януковича рассказал о деталях произошедшего

Очевидец убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:36:00+03:00

2025-05-21T15:36:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

андрей портнов (политик)

мадрид

испания

убийство андрея портнова в испании

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МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Очевидец убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного у здания Американской школы в мадридском пригороде Посуэло-де-Аларкон, сообщил РИА Новости, что услышал пять выстрелов."Я отводил своего ребёнка в школу и примерно в 9.15 (10.15 мск) услышал пять выстрелов. Обернулся и увидел, что на земле лежит человек, а неподалеку находились двое мужчин с оружием", — рассказал отец одного из школьников, пожелавший остаться анонимным.По его словам, неподалёку находился ещё один человек, однако очевидец не уверен, был ли он причастен к преступлению.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018264307.html

мадрид

испания

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Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция. 2025-05-21T15:36 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, андрей портнов (политик), мадрид, испания, убийство андрея портнова в испании