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СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании - РИА Новости, 21.05.2025
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14:46 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html
СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании
СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании
Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова после нападения пытались реанимировать, но из-за тяжести ран его не смогли спасти,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:46:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
испания
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018271539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ad63e2d2b4a54a074db1ef28b26f04.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова после нападения пытались реанимировать, но из-за тяжести ран его не смогли спасти, сообщает газета 20minutos со ссылкой на представителя экстренных служб.В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию "из-за тяжести ранений", которые он получил", - говорится в публикации со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018253864.html
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4.7
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Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова
Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция.
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РИА Новости
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5
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в мире, испания, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Испания, Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании

Портнова не смогли реанимировать после нападения в Испании из-за тяжести ран

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова после нападения пытались реанимировать, но из-за тяжести ран его не смогли спасти, сообщает газета 20minutos со ссылкой на представителя экстренных служб.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
"Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию "из-за тяжести ранений", которые он получил", - говорится в публикации со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского, заявил Шарий
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В миреИспанияАндрей Портнов (политик)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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