https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html

СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании

СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании

Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова после нападения пытались реанимировать, но из-за тяжести ран его не смогли спасти,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:46:00+03:00

2025-05-21T14:46:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

испания

андрей портнов (политик)

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова после нападения пытались реанимировать, но из-за тяжести ран его не смогли спасти, сообщает газета 20minutos со ссылкой на представителя экстренных служб.В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию "из-за тяжести ранений", которые он получил", - говорится в публикации со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018253864.html

испания

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Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова Тело убитого под Мадридом экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова увезли с места преступления, передает корреспондент РИА Новости. Территория по-прежнему оцеплена, на месте работает полиция. 2025-05-21T14:46 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании