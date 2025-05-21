https://ria.ru/20250521/portnov-2018253864.html
Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского, заявил Шарий
Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского, заявил Шарий - РИА Новости, 21.05.2025
Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает в своем Telegram-канале, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:18:00+03:00
2025-05-21T14:18:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает в своем Telegram-канале, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого в среду убили в Испании, готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. "К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение", - написал Шарий. По его мнению, "бенефициаром" случившегося может быть только офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов". Шарий добавил, что Портнов был убит по той же схеме, по которой ранее было совершено покушение на самого блогера весной 2024 года. Проживающий в Испании Шарий в марте 2024 года заявлял о покушении на него и его жену, по его словам, нападавшие обстреляли его автомашину. В октябре 2023 года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html
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в мире, украина, испания, мадрид, анатолий шарий, андрей портнов (политик), владимир зеленский, служба безопасности украины, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Испания, Мадрид, Анатолий Шарий, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Убийство Андрея Портнова в Испании
Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского, заявил Шарий
Блогер Шарий: Портнов готовился обнародовать разоблачающие Зеленского сведения