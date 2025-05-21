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Экс-депутат Рады рассказал о борьбе убитого в Испании Портнова с Порошенко
Экс-депутат Рады рассказал о борьбе убитого в Испании Портнова с Порошенко - РИА Новости, 21.05.2025
Экс-депутат Рады рассказал о борьбе убитого в Испании Портнова с Порошенко
Убитый в Испании экс-советник Януковича Андрей Портнов активно боролся с экс-президентом Петром Порошенко, с его подачи было заведено более 40 дел, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:04:00+03:00
2025-05-21T14:04:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
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убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убитый в Испании экс-советник Януковича Андрей Портнов активно боролся с экс-президентом Петром Порошенко, с его подачи было заведено более 40 дел, заявил РИА Новости экс-депутат Рады Украины Спиридон Килинкаров. "Он (Портнов - ред.) после 2014 недолго жил в России, потом уехал в Турцию, активно боролся с Порошенко. Более 40 уголовных дел по Порошенко (возбуждено) с подачи Андрея Портнова. После 2019 года он вернулся на Украину, после СВО летом 2022 года уехал в Испанию", - сказал Килинкаров. Многие из этих дел пока расследуются, решений судов по ним не было. По словам Килинкаров, у Портнова не было российского гражданства, хотя он какое-то время прожил в РФ. "Он после 2014 года жил в Москве, но российское гражданство не принимал и никогда не рассматривал такую возможность", - уточнил Килинкаров. Ранее в среду радиостанция Cadena Ser сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, испания, андрей портнов (политик), спиридон килинкаров, петр порошенко, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Россия, Испания, Андрей Портнов (политик), Спиридон Килинкаров, Петр Порошенко, Убийство Андрея Портнова в Испании
Экс-депутат Рады рассказал о борьбе убитого в Испании Портнова с Порошенко
Килинкаров: с подачи Портнова на Украине завели более 40 дел против Порошенко