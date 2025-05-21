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Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.05.2025
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12:46 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/portnov-2018231985.html
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец"
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец" - РИА Новости, 21.05.2025
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец"
Убитый в Испании экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в списке скандально известного сайта "Миротворец", куда внесены... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:46:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
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испания
сайт "миротворец"
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
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*МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Убитый в Испании экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в списке скандально известного сайта "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима, выяснило РИА Новости.Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщило, что Портнов был застрелен у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Согласно информации на сайте "Миротворец", Портнов внесен в базу как "изменник родины" в апреле 2015 года. Его обвиняют якобы в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении законодательства о гражданстве.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
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в мире, испания, сайт "миротворец", андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Испания, Сайт "Миротворец", Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец"

Убитый в Испании экс-советник Януковича Портнов был в списке сайта "Миротворец"

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
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*МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Убитый в Испании экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был в списке скандально известного сайта "Миротворец", куда внесены многие жертвы киевского режима, выяснило РИА Новости.
Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщило, что Портнов был застрелен у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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10 ноября 2024, 10:33
Согласно информации на сайте "Миротворец", Портнов внесен в базу как "изменник родины" в апреле 2015 года. Его обвиняют якобы в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении законодательства о гражданстве.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В миреИспанияСайт "Миротворец"Андрей Портнов (политик)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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