Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики
Польша и Украина подписали соглашение об обмене опытом в региональной политике
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики, предусматривающее обмен опытом, сообщило польское правительство на своем сайте.
Соглашение включает поддержку Варшавой Киева в европейских переговорах, использование польской стороной украинского опыта в сфере защиты населения и поддержку польских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении украинских регионов. Это - основные пункты соглашения о сотрудничестве, отмечается в сообщении.
Как указано в сообщении, украинская сторона заявила о своей поддержке польских компаний, которые хотели бы участвовать в реконструкции и модернизации Украины, проводимой на региональном уровне, в том числе посредством экономических миссий.
Кроме того, ведомства договорились, что Украина как страна, которая, по мнению Польши, обладает опытом и современными решениями в области строительства инфраструктуры для защиты гражданского населения и устойчивости регионов, поделится ноу-хау с польскими местными и национальными органами власти.
"Для Польши также будет выгодно, что, опираясь на польские и европейские решения в процессе трансформации, Украина создаст институциональные и рыночные принципы по образцу тех, которые известны во всем ЕС. Эти единые решения облегчат польским предпринимателям ведение бизнеса, а государственным органам — сотрудничество с украинскими партнерами", - добавило польское министерство.
На основе подписанного соглашения, польская сторона также поделится своим опытом в области современной региональной политики и может помочь подготовить эффективную систему управления фондами ЕС и инвестирования на национальном, региональном и местном уровнях.