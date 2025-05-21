https://ria.ru/20250521/polsha-2018229085.html

Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики

Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики - РИА Новости, 21.05.2025

Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики

Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики, предусматривающее обмен опытом, сообщило польское правительство на своем сайте. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:34:00+03:00

2025-05-21T12:34:00+03:00

2025-05-21T12:34:00+03:00

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ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики, предусматривающее обмен опытом, сообщило польское правительство на своем сайте. Соглашение включает поддержку Варшавой Киева в европейских переговорах, использование польской стороной украинского опыта в сфере защиты населения и поддержку польских компаний, которые хотят участвовать в восстановлении украинских регионов. Это - основные пункты соглашения о сотрудничестве, отмечается в сообщении. "Я рада, что этот документ был подписан. Это поддержит послевоенное восстановление Украины и будущее присоединение этой страны к структурам Европейского союза", - заявила министр региональной политики Польши Катажина Пелчиньская-Наленч. Как указано в сообщении, украинская сторона заявила о своей поддержке польских компаний, которые хотели бы участвовать в реконструкции и модернизации Украины, проводимой на региональном уровне, в том числе посредством экономических миссий. Кроме того, ведомства договорились, что Украина как страна, которая, по мнению Польши, обладает опытом и современными решениями в области строительства инфраструктуры для защиты гражданского населения и устойчивости регионов, поделится ноу-хау с польскими местными и национальными органами власти. "Для Польши также будет выгодно, что, опираясь на польские и европейские решения в процессе трансформации, Украина создаст институциональные и рыночные принципы по образцу тех, которые известны во всем ЕС. Эти единые решения облегчат польским предпринимателям ведение бизнеса, а государственным органам — сотрудничество с украинскими партнерами", - добавило польское министерство. На основе подписанного соглашения, польская сторона также поделится своим опытом в области современной региональной политики и может помочь подготовить эффективную систему управления фондами ЕС и инвестирования на национальном, региональном и местном уровнях.

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017018665.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016760799.html

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в мире, украина, польша, варшава, евросоюз