https://ria.ru/20250521/pole-2018246058.html

В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле

В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле - РИА Новости, 21.05.2025

В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле

Футбольное поле с безопасным покрытием, площадка с тренажерами и уличная мебель появились на территории пансионата "Ботанический" в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:49:00+03:00

2025-05-21T13:49:00+03:00

2025-05-21T13:49:00+03:00

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Футбольное поле с безопасным покрытием, площадка с тренажерами и уличная мебель появились на территории пансионата "Ботанический" в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края. "В Красноярске, в пансионате для пожилых и инвалидов "Ботанический", завершилось благоустройство. На территории учреждения смонтировали футбольное поле с безопасным покрытием и спортплощадку с тренажерами. Тротуары вымостили брусчаткой, установили уличную мебель", - говорится в сообщении. Также на территории появились новые автоматические ворота, высажены деревья и кустарники, а в скором времени на клумбах и в вазонах высадят цветы. "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жизни в государственных пансионатах – один из приоритетов работы отрасли соцзащиты в рамках нацпроекта "Семья". Это направление находится также под особым вниманием губернатора Михаила Котюкова", - цитирует пресс-служба главу краевого минсоца Ирину Пастухову. По данным пресс-службы, в рамках нацпроекта "Демография" два года назад в "Ботаническом" построили еще один жилой корпус на 100 мест. В здании предусмотрена большая столовая, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и коридоры, медицинский блок, а также компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, мастерские, а также зимний сад. Помимо этого, в крае продолжается строительство жилого корпуса на 150 мест для Козульского психоневрологического интерната. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В психоневрологическом интернате "Родничок" в Большемуртинском районе завершается строительство столовой на 100 посадочных мест.

https://ria.ru/20250521/vlasti-2018240677.html

https://ria.ru/20250515/komanda-2017109943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, красноярский край, большемуртинский район, михаил котюков