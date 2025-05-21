Рейтинг@Mail.ru
В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/pole-2018246058.html
В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле
В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле - РИА Новости, 21.05.2025
В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле
Футбольное поле с безопасным покрытием, площадка с тренажерами и уличная мебель появились на территории пансионата "Ботанический" в Красноярске, сообщает... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:49:00+03:00
2025-05-21T13:49:00+03:00
красноярск
красноярский край
большемуртинский район
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_0:169:2560:1609_1920x0_80_0_0_8dbdb3b0fca95c09d7ec12671fed91a8.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Футбольное поле с безопасным покрытием, площадка с тренажерами и уличная мебель появились на территории пансионата "Ботанический" в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края. "В Красноярске, в пансионате для пожилых и инвалидов "Ботанический", завершилось благоустройство. На территории учреждения смонтировали футбольное поле с безопасным покрытием и спортплощадку с тренажерами. Тротуары вымостили брусчаткой, установили уличную мебель", - говорится в сообщении. Также на территории появились новые автоматические ворота, высажены деревья и кустарники, а в скором времени на клумбах и в вазонах высадят цветы. "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жизни в государственных пансионатах – один из приоритетов работы отрасли соцзащиты в рамках нацпроекта "Семья". Это направление находится также под особым вниманием губернатора Михаила Котюкова", - цитирует пресс-служба главу краевого минсоца Ирину Пастухову. По данным пресс-службы, в рамках нацпроекта "Демография" два года назад в "Ботаническом" построили еще один жилой корпус на 100 мест. В здании предусмотрена большая столовая, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и коридоры, медицинский блок, а также компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, мастерские, а также зимний сад. Помимо этого, в крае продолжается строительство жилого корпуса на 150 мест для Козульского психоневрологического интерната. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В психоневрологическом интернате "Родничок" в Большемуртинском районе завершается строительство столовой на 100 посадочных мест.
https://ria.ru/20250521/vlasti-2018240677.html
https://ria.ru/20250515/komanda-2017109943.html
красноярск
красноярский край
большемуртинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_241:0:2386:1609_1920x0_80_0_0_c3144a70a07b382f1f53f9a9ee2cc224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край, большемуртинский район, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Большемуртинский район, Михаил Котюков
В красноярском пансионате "Ботанический" появилось футбольное поле

Футбольное поле и площадка с тренажерами появились в красноярском пансионате

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
Футбольный мяч
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Футбольное поле с безопасным покрытием, площадка с тренажерами и уличная мебель появились на территории пансионата "Ботанический" в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края.
Красноярске, в пансионате для пожилых и инвалидов "Ботанический", завершилось благоустройство. На территории учреждения смонтировали футбольное поле с безопасным покрытием и спортплощадку с тренажерами. Тротуары вымостили брусчаткой, установили уличную мебель", - говорится в сообщении.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году
Вчера, 13:21
Также на территории появились новые автоматические ворота, высажены деревья и кустарники, а в скором времени на клумбах и в вазонах высадят цветы.
"Создание максимально комфортных и безопасных условий для жизни в государственных пансионатах – один из приоритетов работы отрасли соцзащиты в рамках нацпроекта "Семья". Это направление находится также под особым вниманием губернатора Михаила Котюкова", - цитирует пресс-служба главу краевого минсоца Ирину Пастухову.
По данным пресс-службы, в рамках нацпроекта "Демография" два года назад в "Ботаническом" построили еще один жилой корпус на 100 мест. В здании предусмотрена большая столовая, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и коридоры, медицинский блок, а также компьютерный класс, библиотека с читальным залом, кабинеты музыки и рисования, мастерские, а также зимний сад.
Помимо этого, в крае продолжается строительство жилого корпуса на 150 мест для Козульского психоневрологического интерната. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В психоневрологическом интернате "Родничок" в Большемуртинском районе завершается строительство столовой на 100 посадочных мест.
Команда Красноярского края на межрегиональном этапе чемпионата Профессионалы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"
15 мая, 14:46
 
КрасноярскКрасноярский крайБольшемуртинский районМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала