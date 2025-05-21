https://ria.ru/20250521/pogrom-2018256759.html

В Красноярском крае установили личность блогера, устроившего погром в ГРЭС

В Красноярском крае установили личность блогера, устроившего погром в ГРЭС - РИА Новости, 21.05.2025

В Красноярском крае установили личность блогера, устроившего погром в ГРЭС

Погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае устроил, по предварительным данным, блогер Авет Агабекян, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:31:00+03:00

2025-05-21T14:31:00+03:00

2025-05-21T14:31:00+03:00

происшествия

красноярский край

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рамзан кадыров

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КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае устроил, по предварительным данным, блогер Авет Агабекян, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Беспорядки на проходной ГРЭС устроил Авет Агабекян", - сказал собеседник. В соцсетях расходятся кадры, снятые от первого лица, на которых агрессивный мужчина крушит проходную, угрожает охранникам и требует позвать руководство. На видео мужчина говорит, что его зовут Авет, а также что он "племянник дяди Вовы и Рамзана Кадырова". Пользователи соцсетей узнали в нем блогера Авета Агабекяна. В краевом главке МВД в среду сообщили, что в полицию поступило сообщение от сотрудников Березовской ГРЭС о неадекватном поведении 33-летнего мужчины, а также заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку. Его задержали, доставили в отдел полиции, а после отправили в специализированное медицинское учреждение. По информации местных СМИ, Агабекян три года назад переехал в Москву из красноярского Шарыпово. Участвовал в проекте "Три лошадиные силы".

https://ria.ru/20250515/gasanov-2017017672.html

https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html

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происшествия, красноярский край, москва, шарыпово, рамзан кадыров, березовская грэс