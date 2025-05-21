https://ria.ru/20250521/podrostki-2018068423.html

"Била молотком по голове". К чему привело страшное увлечение подростков

"Била молотком по голове". К чему привело страшное увлечение подростков - РИА Новости, 21.05.2025

"Била молотком по голове". К чему привело страшное увлечение подростков

Сумка, молоток, дневник с записями — следователи расследуют дело об убийстве ребенка в Бердянске Запорожской области. Подозреваемая — 14-летняя школьница —... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:00:00+03:00

2025-05-21T08:00:00+03:00

2025-05-21T10:45:00+03:00

бердянск

подростки

общество

криминал

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Глеб Подгорский. Сумка, молоток, дневник с записями — следователи расследуют дело об убийстве ребенка в Бердянске Запорожской области. Подозреваемая — 14-летняя школьница — предположительно, подражала известному серийному убийце, действуя по его схеме. Кто и что за этим стоит — в материале РИА Новости."Это потрясло всех"Белая футболка с цветочками, черные шорты, розовые резиновые шлепанцы — вечером 16 мая в соцсетях распространилась информация о пропаже семилетней Ани И. (имя несовершеннолетней изменено). Она вышла во двор дома на улице Кабельщиков погулять с другими детьми около пяти вечера и не вернулась. Днем 17 мая тело ребенка обнаружили на пустыре недалеко от завода "Азовкабель". Скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы."Девочка дальше двора обычно не уходила. Хорошая, добрая, стеснительная. Словом, ангелок. Что не скажешь о ее матери — частенько оставляла ребенка без присмотра, сама гуляла и выпивала. Случилась страшная трагедия, это потрясло всех", — рассказывает РИА Новости жительница Бердянска, знакомая с семьей Ани.Возбудили дело по статье об убийстве, подозревают 14-летнюю школьницу. На допросе она сообщила, что вечером 16 мая положила в сумку молоток и дневник, "где все записывала", а затем увязалась за школьницей, предложив составить ей компанию.Продолжила: "Идем к посадке. Место я заранее приметила. Стала доставать молоток, а он в наушниках запутался. Чуть отстала, та обернулась, и я принялась колотить ее, очень много раз ударила". На вопрос следователя, где молоток, ответила: "Лежит дома".Держится спокойно, о том, что совершила, рассказывает буднично. По некоторым данным, около тела она оставила записку с признанием в любви к серийному убийце Александру Пичушкину. Напомним: "Битцевский маньяк" отбывает пожизненый срок, на его счету 49 жертв — большинство он заманил в лес и убил молотком.Подозреваемая утверждает, что убила еще нескольких человек. Эту информацию сейчас проверяют. Семья, к слову, на учете в органах системы профилактики не состояла. По делу назначили несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.Пропаганда жестокости и насилияКомментируя ситуацию РИА Новости, адвокат Владимир Постнов отметил, что не стоит искать в данном случае влияния извне. "Едва ли ребенка целенаправленно подтолкнули к преступлению. Скорее, нужно присмотреться к ее окружению", — поясняет он.Криминалист Михаил Игнатов, в свою очередь, подчеркнул: возможно, она была изгоем, а из-за недостатка внимания родителей обозлилась на окружающих, заполнив внутреннюю пустоту опасным увлечением."Ребенка формируют прежде всего среда и окружение. Пока родители озабочены тем, как свести концы с концами, дети предоставлены сами себе. Они живут соцсетями, попадают под влияние фильмов и роликов, где пропагандируются насилие и жестокость".Если все подтвердится, подростку грозит тюрьма — она достигла возраста уголовной ответственности. "Но, поскольку девочка несовершеннолетняя, ей могут дать не больше десяти лет", — добавил криминалист. Если же школьницу признают невменяемой — отправят на лечение. Тогда есть риск, что она, выйдя на свободу, возьмется за старое.Клинический психолог Максим Лазарев в беседе с РИА Новости указал: подростки зачастую примеряют на себя разные роли, ищут кумиров. Как далеко зайдет увлечение, зависит и от психологического здоровья. "Что касается трагедии в Бердянске, там следует выяснить, нет ли расстройства личностных черт — отсутствия совести или эмпатии. Или же шизофренического спектра, когда некие голоса в голове приказывают что-то сделать".Если со здоровьем все в порядке, то ключевую роль в становлении подростка играет его окружение. "Когда рядом восхваляются люди, которые как-то связаны с криминальным миром, или же насилие считается нормой, то и кумиры, авторитеты, наставники выбираются соответствующие, — говорит психолог. — А когда базовые эмоциональные потребности ребенка удовлетворены — а именно: чувство безопасности, грамотное наставничество, — то период примерки тех или иных ролей проходит гладко".Опасное увлечениеПорой вчерашние подростки переходят от слов к делу. К примеру, 18-летние Артем Ануфриев и Никита Лыткин в 2010-2011 годах зверски убили шестерых человек в Академгородке в Иркутске. Оба воспитывались в неполных семьях, сверстники в школе смеялись над ними и унижали. Подростки вдохновлялись историями маньяков, в том числе Александра Пичушкина и Андрея Чикатило. О своих зверствах рассказывали в соцсетях, не скрывая имен. Пока не загремели за решетку.Увлечение школьников и подростков биографиями опасных преступников не редкость. Начинается все, казалось бы, с безобидного: мемы и рисунки, просмотр видео и фото. В соцсетях — тематические группы жанра тру-крайм, посвященные реальным преступлениям.Психолог Юлия Вельман ранее отмечала, что сам по себе интерес детей к историям преступников совсем не обязательно означает криминальные наклонности: "Если у кумира была травма или тяжелое детство, они испытывают к нему сочувствие и сострадание". Бить тревогу пора, если ребенок заостряет внимание на деталях расправ, не проявляет сочувствия к жертвам, если преступник и его деяния становятся единственной темой для обсуждения.Эксперты уверены: ключ к решению проблемы — участие взрослых в жизни детей. Своевременный разговор поможет ребенку понять себя, а родителям — скорректировать его поведение и направить в нужное русло.

https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html

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14-летняя жительница Бердянска, подозреваемая в убийстве 7-летней девочки Следствие считает, что подозреваемая во время прогулки нанесла ребенку несколько ударов молотком. В ходе допроса она сообщила о еще нескольких жертвах, следствие их ищет. 2025-05-21T08:00 true PT0M44S

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бердянск, подростки, общество, криминал