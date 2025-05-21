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Более 99 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 21.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:43 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/podmoskove-2018245071.html
Более 99 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году
Более 99 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 21.05.2025
Более 99 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году
Основной период ОГЭ-2025 стартовал в среду в Подмосковье, сдавать его будут 99 853 девятиклассника, сообщает пресс-служба министерства образования Московской... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:43:00+03:00
2025-05-21T13:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основной период ОГЭ-2025 стартовал в среду в Подмосковье, сдавать его будут 99 853 девятиклассника, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Период продлится до 2 июля 2025 года. В ведомстве отметили, что первыми предметами для сдачи стали иностранные языки в письменной форме. "В этом году ОГЭ сдают 99 853 девятиклассника. Экзамены проходят в 518 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных на базе школ региона. В обеспечении государственной итоговой аттестации задействовано более 15 тысяч специалистов — от руководителей ППЭ до технических специалистов и организаторов", — рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, одним из ключевых нововведений 2025 года стало использование технологии доставки и обработки экзаменационных материалов по защищенным каналам связи. Материалы распечатываются непосредственно в штабе ППЭ, а после экзамена сканируются и направляются на проверку в цифровом виде. Эта технология позволяет минимизировать риски вмешательства и обеспечить максимальную прозрачность и безопасность процедуры. Все ППЭ на 100% оснащены средствами обеспечения безопасности: металлодетекторами, системами подавления подвижной связи и видеонаблюдением в оффлайн-режиме. В ведомстве также отметили рост интереса школьников к предметам естественно-научного и технологического профилей. По сравнению с прошлым годом число участников по биологии увеличилось на 20%, по географии — на 13%, по физике и информатике — на 8% каждая. В то же время отмечено незначительное снижение по обществознанию — минус 4%.
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московская область (подмосковье), основной государственный экзамен (огэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Более 99 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году

Свыше 99 тысяч девятиклассников сдадут ОГЭ в Московской области в 2025 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основной период ОГЭ-2025 стартовал в среду в Подмосковье, сдавать его будут 99 853 девятиклассника, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Период продлится до 2 июля 2025 года.
В ведомстве отметили, что первыми предметами для сдачи стали иностранные языки в письменной форме.
"В этом году ОГЭ сдают 99 853 девятиклассника. Экзамены проходят в 518 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных на базе школ региона. В обеспечении государственной итоговой аттестации задействовано более 15 тысяч специалистов — от руководителей ППЭ до технических специалистов и организаторов", — рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
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По ее словам, одним из ключевых нововведений 2025 года стало использование технологии доставки и обработки экзаменационных материалов по защищенным каналам связи. Материалы распечатываются непосредственно в штабе ППЭ, а после экзамена сканируются и направляются на проверку в цифровом виде. Эта технология позволяет минимизировать риски вмешательства и обеспечить максимальную прозрачность и безопасность процедуры.
Все ППЭ на 100% оснащены средствами обеспечения безопасности: металлодетекторами, системами подавления подвижной связи и видеонаблюдением в оффлайн-режиме.
В ведомстве также отметили рост интереса школьников к предметам естественно-научного и технологического профилей. По сравнению с прошлым годом число участников по биологии увеличилось на 20%, по географии — на 13%, по физике и информатике — на 8% каждая. В то же время отмечено незначительное снижение по обществознанию — минус 4%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Основной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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