https://ria.ru/20250521/podmoskove-2018235433.html

Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая

Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая - РИА Новости, 21.05.2025

Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая

Концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:58:00+03:00

2025-05-21T12:58:00+03:00

2025-05-21T12:58:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, 24 мая мероприятия состоятся в 12.00 в парке "Скитские пруды" Сергиева Посада, в 16.00 – в парке "Победа" Талдома, а в 20:00 – в парке набережной имени Д.И. Менделеева Дубны. 25 мая концерты пройдут в 16.00 в Центральном городском парке Истры и в 20.00 в Городском парке Солнечногорска. Местные танцевальные команды представят концертные номера. Оценивать выступления вместе с художественным руководителем фестиваля Егором Дружининым будут хореографы Алексей Карпенко и Александр Могилев. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.

https://ria.ru/20250520/aktsiya-2018125749.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

дубна

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), сергиев посад, дубна