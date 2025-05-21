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Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая - РИА Новости, 21.05.2025
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая
Концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:58:00+03:00
2025-05-21T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Концерты III Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдут в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, 24 мая мероприятия состоятся в 12.00 в парке "Скитские пруды" Сергиева Посада, в 16.00 – в парке "Победа" Талдома, а в 20:00 – в парке набережной имени Д.И. Менделеева Дубны. 25 мая концерты пройдут в 16.00 в Центральном городском парке Истры и в 20.00 в Городском парке Солнечногорска. Местные танцевальные команды представят концертные номера. Оценивать выступления вместе с художественным руководителем фестиваля Егором Дружининым будут хореографы Алексей Карпенко и Александр Могилев. Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.
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московская область (подмосковье), сергиев посад, дубна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Дубна
Концерты танцевального фестиваля пройдут в Подмосковье 24 и 25 мая
Концерты фестиваля "Город танцует в парках" состоятся в Подмосковье