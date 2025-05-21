https://ria.ru/20250521/pobediteli-2018293832.html

Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ

Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ - РИА Новости, 21.05.2025

Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ

Эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков на завершившейся серии студенческих онлайн-поединков "Территория переговоров: диалог как стратегия",... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:07:00+03:00

2025-05-21T17:07:00+03:00

2025-05-21T17:07:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков на завершившейся серии студенческих онлайн-поединков "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованных Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) и Школой переговоров Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, сообщает центр."В рамках мероприятия прошло 5 переговорных сессий, в которых приняли участие более 120 студентов российских высших учебных заведений. По итогам каждой сессии эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков. Ими стали обучающиеся Финансового университета, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ Минэкономразвития России, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Югорского государственного университета", - говорится в сообщении."Школа экспорта РЭЦ поздравляет победителей, а также выражает благодарность коллегам из Школы переговоров ВАВТ Минэкономразвития России за содействие в организации мероприятия и всем принявшим участие командам за их компетентность и вовлеченность", - добавили в РЭЦ."Переговоры в международном бизнесе – процесс как невероятно важный, так и очень сложный. Успех в этом деле зависит от многих факторов – от знания тонкостей предмета переговоров до культурной просвещенности и умения адаптироваться к меняющимся условиям "на лету". Состоявшиеся переговорные поединки дали студентам возможность отточить свои навыки и показали, что поколение будущих специалистов готово к ведению международного диалога на высоком уровне", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина."Благодарим Школу экспорта РЭЦ за предоставленную возможность участия в мероприятии. Это бесценный опыт, море позитива, адреналина. Нашим студентам понравилось, они восторженно подчеркивают, что верно выбрали ВЭД как карьерное направление, что обучение им интересно. Очень хочется сделать из них профессионалов. Спасибо, что помогаете нам!" – сказала куратор группы Чувашского государственного университета, доцент кафедры экономической теории и международных экономических отношений Марина Ефремова.По итогам всех сессий была также сформирована студенческая переговорная сборная из лучших участников в индивидуальной номинации, которые продемонстрировали исключительные навыки владения теорией и терминологией внешнеэкономической деятельности, деловую хватку и личную харизму, а также смогли адаптироваться к кросс-культурным особенностям."Лучшими в индивидуальной номинации стали студенты Иркутского политеха, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ Минэкономразвития России, Тюменского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета", - добавляется в сообщении.Команда примет участие в очном мастер-классе "Кросс-культурные переговоры: студенты против экспертов" 21 июня в рамках Молодежного дня на 28-м Петербургском международном экономическом форуме.Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20250521/biznes-missiya-2018265028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика