Рейтинг@Mail.ru
Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/pobediteli-2018293832.html
Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ
Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ - РИА Новости, 21.05.2025
Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ
Эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков на завершившейся серии студенческих онлайн-поединков "Территория переговоров: диалог как стратегия",... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:07:00+03:00
2025-05-21T17:07:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_d401ec859978618d195c41b734e7b94b.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков на завершившейся серии студенческих онлайн-поединков "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованных Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) и Школой переговоров Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, сообщает центр."В рамках мероприятия прошло 5 переговорных сессий, в которых приняли участие более 120 студентов российских высших учебных заведений. По итогам каждой сессии эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков. Ими стали обучающиеся Финансового университета, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ Минэкономразвития России, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Югорского государственного университета", - говорится в сообщении."Школа экспорта РЭЦ поздравляет победителей, а также выражает благодарность коллегам из Школы переговоров ВАВТ Минэкономразвития России за содействие в организации мероприятия и всем принявшим участие командам за их компетентность и вовлеченность", - добавили в РЭЦ."Переговоры в международном бизнесе – процесс как невероятно важный, так и очень сложный. Успех в этом деле зависит от многих факторов – от знания тонкостей предмета переговоров до культурной просвещенности и умения адаптироваться к меняющимся условиям "на лету". Состоявшиеся переговорные поединки дали студентам возможность отточить свои навыки и показали, что поколение будущих специалистов готово к ведению международного диалога на высоком уровне", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина."Благодарим Школу экспорта РЭЦ за предоставленную возможность участия в мероприятии. Это бесценный опыт, море позитива, адреналина. Нашим студентам понравилось, они восторженно подчеркивают, что верно выбрали ВЭД как карьерное направление, что обучение им интересно. Очень хочется сделать из них профессионалов. Спасибо, что помогаете нам!" – сказала куратор группы Чувашского государственного университета, доцент кафедры экономической теории и международных экономических отношений Марина Ефремова.По итогам всех сессий была также сформирована студенческая переговорная сборная из лучших участников в индивидуальной номинации, которые продемонстрировали исключительные навыки владения теорией и терминологией внешнеэкономической деятельности, деловую хватку и личную харизму, а также смогли адаптироваться к кросс-культурным особенностям."Лучшими в индивидуальной номинации стали студенты Иркутского политеха, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ Минэкономразвития России, Тюменского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета", - добавляется в сообщении.Команда примет участие в очном мастер-классе "Кросс-культурные переговоры: студенты против экспертов" 21 июня в рамках Молодежного дня на 28-м Петербургском международном экономическом форуме.Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
https://ria.ru/20250521/biznes-missiya-2018265028.html
https://ria.ru/20250521/rets-2018213193.html
https://ria.ru/20250520/iran-2018129436.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c79fae3ca416bbcc3090969a7aac309f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ

Выбраны победители студенческих переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков на завершившейся серии студенческих онлайн-поединков "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованных Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) и Школой переговоров Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, сообщает центр.
"В рамках мероприятия прошло 5 переговорных сессий, в которых приняли участие более 120 студентов российских высших учебных заведений. По итогам каждой сессии эксперты выбрали лучшие команды молодых переговорщиков. Ими стали обучающиеся Финансового университета, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ Минэкономразвития России, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Югорского государственного университета", - говорится в сообщении.
Байеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург
Вчера, 15:06
"Школа экспорта РЭЦ поздравляет победителей, а также выражает благодарность коллегам из Школы переговоров ВАВТ Минэкономразвития России за содействие в организации мероприятия и всем принявшим участие командам за их компетентность и вовлеченность", - добавили в РЭЦ.
"Переговоры в международном бизнесе – процесс как невероятно важный, так и очень сложный. Успех в этом деле зависит от многих факторов – от знания тонкостей предмета переговоров до культурной просвещенности и умения адаптироваться к меняющимся условиям "на лету". Состоявшиеся переговорные поединки дали студентам возможность отточить свои навыки и показали, что поколение будущих специалистов готово к ведению международного диалога на высоком уровне", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
"Благодарим Школу экспорта РЭЦ за предоставленную возможность участия в мероприятии. Это бесценный опыт, море позитива, адреналина. Нашим студентам понравилось, они восторженно подчеркивают, что верно выбрали ВЭД как карьерное направление, что обучение им интересно. Очень хочется сделать из них профессионалов. Спасибо, что помогаете нам!" – сказала куратор группы Чувашского государственного университета, доцент кафедры экономической теории и международных экономических отношений Марина Ефремова.
Российские экспортеры при поддержке РЭЦ впервые приняли участие в выставке Saudi Food Show - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Российские экспортеры при поддержке РЭЦ приняли участие в Saudi Food Show
Вчера, 11:30
По итогам всех сессий была также сформирована студенческая переговорная сборная из лучших участников в индивидуальной номинации, которые продемонстрировали исключительные навыки владения теорией и терминологией внешнеэкономической деятельности, деловую хватку и личную харизму, а также смогли адаптироваться к кросс-культурным особенностям.
"Лучшими в индивидуальной номинации стали студенты Иркутского политеха, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ Минэкономразвития России, Тюменского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета", - добавляется в сообщении.
Команда примет участие в очном мастер-классе "Кросс-культурные переговоры: студенты против экспертов" 21 июня в рамках Молодежного дня на 28-м Петербургском международном экономическом форуме.
Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Встреча главы РЭЦ Вероники Никишиной с председателем ТПП Ирана Самадом Хасанзаде - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
РЭЦ расширяет сотрудничество с Ираном
20 мая, 20:34
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала