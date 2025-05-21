https://ria.ru/20250521/plisetskaya-2018338743.html
Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой
Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой - РИА Новости, 21.05.2025
Бахрушинский музей представит в Китае выставку к 100-летию Майи Плисецкой
В ноябре 2025 года в Федеральном центре литераторов и художников Пекина состоится открытие выставки "Майя Плисецкая – полюс магии", приуроченной к 100-летию со... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:57:00+03:00
2025-05-21T19:57:00+03:00
2025-05-21T19:57:00+03:00
культура
майя плисецкая
пекин
китай
москва
кристина трубинова
большой театр
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В ноябре 2025 года в Федеральном центре литераторов и художников Пекина состоится открытие выставки "Майя Плисецкая – полюс магии", приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, об этом рассказали в пресс-службе Международного фестиваля "Интермузей", открывшегося в Москве. "Сохранение, актуализация и передача культурного наследия — ключевая миссия Бахрушинского театрального музея. За последние три года нами было открыто более 30 международных выставок, которые посетили 27 тысяч человек. Выставка "Майя Плисецкая – полюс магии" – первый совместный проект Бахрушинского музея и китайских партнеров, открывающий новое направление культурного сотрудничества", — отметила директор БТМ Кристина Трубинова. По ее словам, проект станет частью программы перекрестных Годов культуры России и Китая 2024–2025". В основе экспозиции – уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея. Особое место займут авторские фотографии Майи Плисецкой, предоставленные известным фотографом Большого театра Михаилом Логиновым. Творчество Майи Плисецкой выходило далеко за рамки классического балета, а ее танец стал эталоном мировой балетной культуры. Ее искусство продолжает вдохновлять поколения артистов и зрителей по всему миру. Помимо блестящей карьеры прима-балерины, Майя Плисецкая вошла в историю как талантливый хореограф и режиссер. Партнерами Бахрушинского музея выступят Россотрудничество в Пекине и Федеральный центр литераторов и художников Пекина. Открытие выставки запланировано на 20 ноября 2025 года – в день рождения Майи Михайловны Плисецкой.
https://ria.ru/20250412/vystavka-2010740052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя плисецкая, пекин, китай, москва, кристина трубинова, большой театр, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), музеи, выставки, новости культуры
Культура, Майя Плисецкая, Пекин, Китай, Москва, Кристина Трубинова, Большой театр, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Музеи, Выставки, Новости культуры
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В ноябре 2025 года в Федеральном центре литераторов и художников Пекина состоится открытие выставки "Майя Плисецкая – полюс магии", приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающейся балерины, об этом рассказали в пресс-службе Международного фестиваля "Интермузей", открывшегося в Москве.
"Сохранение, актуализация и передача культурного наследия — ключевая миссия Бахрушинского театрального музея. За последние три года нами было открыто более 30 международных выставок, которые посетили 27 тысяч человек. Выставка "Майя Плисецкая – полюс магии" – первый совместный проект Бахрушинского музея и китайских партнеров, открывающий новое направление культурного сотрудничества", — отметила директор БТМ Кристина Трубинова.
По ее словам, проект станет частью программы перекрестных Годов культуры России и Китая 2024–2025".
В основе экспозиции – уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея. Особое место займут авторские фотографии Майи Плисецкой, предоставленные известным фотографом Большого театра Михаилом Логиновым.
Творчество Майи Плисецкой выходило далеко за рамки классического балета, а ее танец стал эталоном мировой балетной культуры. Ее искусство продолжает вдохновлять поколения артистов и зрителей по всему миру. Помимо блестящей карьеры прима-балерины, Майя Плисецкая вошла в историю как талантливый хореограф и режиссер.
Партнерами Бахрушинского музея выступят Россотрудничество в Пекине и Федеральный центр литераторов и художников Пекина.
Открытие выставки запланировано на 20 ноября 2025 года – в день рождения Майи Михайловны Плисецкой.